Asyl-Achse Wien-Rom gegen private Seenotrettung

Karner: „Wir brauchen Verfahren in Drittstaaten“

Der Asyl- und Migrationspakt müsse so rasch wie möglich umgesetzt werden. Heuer sind schon so viele Menschen im Mittelmeer ertrunken wie im gesamten Jahr 2022. „Wir brauchen Festlandsicherung statt Seenotrettung. Die EU-Kommission muss dazu Asylverfahren in Drittstaaten ermöglichen. Erst wenn die Menschen auf der anderen Seite bleiben, können wir das Sterben im Mittelmeer beenden“, so der Minister.