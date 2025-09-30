Warum Käfer aus fernem Japan für Aufregung sorgt

Warum der Japankäfer problematisch ist

Der Japankäfer stamme ursprünglich aus Japan und unterliege in der Europäischen Union aufgrund seines Schadpotenzials besonderen Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen. „Er kann große Schäden verursachen: Die Käfer fressen Blätter, Blüten und Früchte vieler Nutz- und Zierpflanzen, während die Larven im Boden die Wurzeln von Rasen, Mais, Gemüse und anderen Kulturen schädigen. Die Schäden ähneln jenen durch Maikäfer oder Gartenlaubkäfer“, hieß es weiter.