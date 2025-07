Erster Japankäfer wurde in Hörbranz gefunden

Eine aufmerksame Bürgerin entdeckte vor kurzem den ersten Japankäfer in ihrem Privatgarten in Hörbranz und übergab diesen dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst. Der Fundort liegt nahe der A14 und dem Zollamt Hörbranz, also in unmittelbarer Nähe zum bayerischen Lindau. Dort wurde der meldepflichtige Schädling bereits gesichtet.