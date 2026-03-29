Kinder trugen Militäruniformen

Ende November vergangenen Jahres hat demnach in der russischen Stadt Rodniki, Oblast Iwanowo, der Vater eines Kindergartenkindes der Gruppe von seinem Dienst in den Drohnenstreitkräften erzählt. Detailliert habe er über seine Einheit berichtet und warum sie so wichtig sei. Die Knirpse sollen den Schilderungen mit großem Interesse gelauscht und neugierig Fragen gestellt haben. Ein anderer Kindergarten der Stadt berichtete, dass die Kleinen von einem Soldaten unterrichtet worden seien, der in der Ukraine kämpfe. Die Eltern hätten dafür extra Mini-Militäruniformen für den Nachwuchs gekauft, der darin das Gedicht „Mein Papa ist in den Krieg gezogen“ vorgetragen habe.