So viel haben Österreichs Superreiche geerbt

Umfrage: Mehrheit für Besteuerung

Bei Attac Österreich wird betont, dass eine Erbschaftssteuer leicht administrierbar wäre, da der Wert einer Erbschaft bei einem Todesfall ohnehin erhoben wird. Zudem gebe es deutliche Zustimmung in der Bevölkerung. In einer repräsentativen Umfrage des Foresight-Instituts im Auftrag der Volkshilfe sprachen sich 2025 fast zwei Drittel der Österreicher für eine Steuer auf Erbeinkommen über einer Million Euro aus. Im Nationalrat ist mit den Parteien ÖVP, FPÖ und NEOS aber eine klare Mehrheit gegen eine Erbschaftssteuer.