500 Superreiche halten 39% des Finanzvermögens

Vermögenskonzentration an der Spitze

Die Schere zwischen Arm und Reich bleibt weit geöffnet. Demnach besitzen in Österreich rund 500 „Ultra High Net Worth Individuals“ (UHNWI) mit über 100 Mio. Dollar an Finanzvermögen 39 Prozent des gesamten Finanzvermögens. Zusammen mit den rund 60.000 Hochvermögenden (1 bis 100 Mio. Dollar) hält diese Gruppe 61 Prozent der finanziellen Mittel. Am unteren Ende der Pyramide teilen sich rund 7,3 Millionen Menschen mit jeweils weniger als 250.000 Dollar Finanzvermögen die verbleibenden 30 Prozent. Neun Prozent entfallen auf rund 200.000 Personen im „Affluent-Segment“.