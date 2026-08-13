Firma will von Vertrag nun nichts mehr wissen

Geschäftsführer bestreitet Vertragsabschluss

„Der Geschäftsführer dieses Unternehmens bestreitet jedoch schriftlich, je einen Vertrag unterzeichnet zu haben, obwohl der Stempel und die Unterschrift auf dem Vertrag auf seinen Namen lautet“, erklärt unser Leser weiter. „Es geht um 6000 Euro, die mir hier einfach nicht ausbezahlt werden.“

Offenbar kein Einzelfall

Und der Wiener dürfte kein Einzelfall sein. „Der Geschäftsführer des Energieversorgers hat mir erklärt, dass noch rund 40 weitere Personen auf ihr Geld warten“, schildert der Wiener weiter. Bei genauerem Hinsehen sind ihm Ungereimtheiten auf dem Vertrag aufgefallen.