Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Photovoltaik-Anlagen

Firma will von Vertrag nun nichts mehr wissen

Ombudsfrau
13.08.2026 08:00
Ein Wiener hat in Photovoltaikanlagen investiert. Nun will man von einem Vertrag über zugesagte ...
Ein Wiener hat in Photovoltaikanlagen investiert. Nun will man von einem Vertrag über zugesagte Geldleistungen nichts mehr wissen.(Bild: © Gerhard Seybert, all rights reserved)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Im Jahr 2023 beteiligte sich ein Wiener über eine Initiative als Investor an einer Art PV-Anlagen-Gemeinschaft. Dafür sollte er unter anderem jährlich Zinsen erhalten. Doch davon will das Unternehmen, dessen Firmenstempel auf dem Vertrag aufscheint, mittlerweile offenbar nichts mehr wissen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Der Vertrag sah vor, dass pro Jahr ein Zehntel des eingezahlten Betrags sowie Zinsen ausbezahlt werden. Heuer wurden zum Stichtag keine Zinsen ausbezahlt“, schildert der Wiener. Auf Nachfrage sei er vom Energieversorger, dessen Name ebenfalls auf dem Vertrag steht, an den damaligen Angebotsteller, eine Firma mit Sitz in Niederösterreich, verwiesen worden.

 Geschäftsführer bestreitet Vertragsabschluss
„Der Geschäftsführer dieses Unternehmens bestreitet jedoch schriftlich, je einen Vertrag unterzeichnet zu haben, obwohl der Stempel und die Unterschrift auf dem Vertrag auf seinen Namen lautet“, erklärt unser Leser weiter. „Es geht um 6000 Euro, die mir hier einfach nicht ausbezahlt werden.“

Offenbar kein Einzelfall
Und der Wiener dürfte kein Einzelfall sein. „Der Geschäftsführer des Energieversorgers hat mir erklärt, dass noch rund 40 weitere Personen auf ihr Geld warten“, schildert der Wiener weiter. Bei genauerem Hinsehen sind ihm Ungereimtheiten auf dem Vertrag aufgefallen.

Verwirrung um Firmennamen
Der Name des angegebenen Vertragspartners und der Firmenstempel lauten nur auf den ersten Blick gleich. Sie unterscheiden sich allerdings durch das Wort „International“. Bemerkenswert ist dabei, dass aber beide Firmen an ein und derselben Adresse in Niederösterreich gemeldet sind.

Der Ombudsfrau wurde auf Anfrage kurz und knapp mitgeteilt, dass zu Herrn N. keinerlei Vertragsverhältnis bestehe. Geschrieben wurde das übrigens vom selben Geschäftsführer, dessen Name unter dem Firmenstempel am Vertrag steht. Nur stimmt eben der Firmenname bis auf eine Kleinigkeit nicht überein.

Energieversorger räumt Fehler ein
Der Geschäftsführer des ebenfalls involvierten Energieversorgers hat mittlerweile zugegeben, dass die Verträge automatisiert über die Online-Plattform ausgestellt werden und da der Zusatz „International“ beim Vertragspartner fehle, wie in Signatur und Stempel stehe. Man habe verabsäumt, die Übereinstimmung zu prüfen. Aber: „An der Tatsache, dass die Verträge aufrecht sind und in der Vergangenheit in beide Richtungen mit eben jener Firma einwandfrei exekutiert wurden, ändert das freilich gar nichts.“

Vertragspartner offenbar uneinig
Interessant ist aber: Die Firma aus Niederösterreich streitet das Vertragsverhältnis nun auf einmal nicht mehr ab. Stattdessen ließ man Herrn N. kürzlich wissen, dass man im März begonnen habe, die vertragliche Situation juristisch aufzuarbeiten. Vertragspartner sei aber der Energieversorger, und dem gegenüber komme man allen Verpflichtungen nach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
13.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
159.569 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
121.520 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.394 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1176 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1070 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Innenpolitik
Ludwig will 2030 wieder bei Wien-Wahl antreten
1007 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister wagt einen neuen Vorstoß. 
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Photovoltaik-Anlagen
Firma will von Vertrag nun nichts mehr wissen
Kunde verwundert
Badelatschen „schmolzen“ in der Sommerhitze dahin
Stammzellenspende
„Mir rinnt heute noch die Ganslhaut runter“
Visum verweigert
Österreicher darf Freundin Heimatland nicht zeigen
Spezialfall
Achtung: Ohne Hinflug kann Rückflug verfallen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf