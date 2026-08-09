Stammzellen für Dame in Frankreich

Nach einer Voruntersuchung war alles klar – sie passte als Spenderin. „Das ist so ähnlich wie Blutabnehmen, nicht schlimm“, erzählt sie und betont, wie liebevoll sie umsorgt wurde und dass, das nichts koste, außer ein bisschen Zeit. Schließlich wurde sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Stammzellen für eine Dame in Frankreich waren. Wegen der strengen Datenschutzgesetze erfuhr sie nie ihren Namen und ihre Adresse. Später kam dann die Info: alles gut gegangen. „Mir rinnt heute noch die Ganslhaut runter, man freut sich so“, sagt Frau Wild. „Ich würde es jederzeit wieder tun.“