Österreicher darf Freundin Heimatland nicht zeigen

Unverständnis über Begründung

Dennoch wurde der Antrag auf ein Visum abgelehnt. Der Bescheid führte aus: „Finanzielle Mittel nicht ausreichend“ und „Finanzunterlagen nicht aussagekräftig“. „Wir wissen nicht, was wir noch weiter machen sollen. Sollen wir nun das Visum erneut mit denselben Unterlagen beantragen - schließlich gibt es keine anderen Unterlagen. Die Diskrepanz zwischen den vorgebrachten Unterlagen und der Feststellung der Botschaft ist wie Tag und Nacht“, ärgert sich Herr A. über das Vorgehen.

Vor allem stößt ihm sauer auf, dass er keine konkrete Auskunft bekommt. Außer, dass ein bestimmtes Formular gefehlt hätte. „Die sogenannte Elektronische Verpflichtungserklärung (EVE) kann ich als Auslandsösterreicher nicht abgeben, denn diese setzt einen Hauptwohnsitz in Österreich voraus. Alternativ habe ich eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt, inklusive voller Haftungserklärung und Bonitätsnachweis.“

Anderer Botschaften sehen Unterlagen als ausreichend an

13 von ihm angeschriebene, andere österreichische Botschaften hätten Herrn A. bestätigt, dass diese Unterlagen als Alternative zur EVE ausreichen würden. „Warum wird das in unserem Fall nicht akzeptiert?“, fragt sich Herr A. weiter.