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Because my ex is working now

Shock over child support: Now 50 euros instead of 580

Nachrichten
23.07.2026 05:00
At the district court in Wels, the father is fighting to get his money.
At the district court in Wels, the father is fighting to get his money.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

It sounds strange: Because the mother of his two children went back to work after a long break, a single father from Wels is now receiving significantly less money from his ex. The “Krone” asked why this is the case.

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“It can’t be right that I’m suddenly getting so much less money,” says Kurt W. (name changed) from Wels, who’s at a loss to understand what’s happening. No wonder—since 2022, the 55-year-old early retiree has been struggling with a number of challenges. Back then, he became a single parent practically overnight. That’s because the two children they had together were taken away from their mother by the authorities because she hadn’t sent them to school.

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