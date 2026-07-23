Because my ex is working now
Shock over child support: Now 50 euros instead of 580
It sounds strange: Because the mother of his two children went back to work after a long break, a single father from Wels is now receiving significantly less money from his ex. The “Krone” asked why this is the case.
“It can’t be right that I’m suddenly getting so much less money,” says Kurt W. (name changed) from Wels, who’s at a loss to understand what’s happening. No wonder—since 2022, the 55-year-old early retiree has been struggling with a number of challenges. Back then, he became a single parent practically overnight. That’s because the two children they had together were taken away from their mother by the authorities because she hadn’t sent them to school.
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