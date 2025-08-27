Mord an Neuer Donau: Jetzt gibt es eine Festnahme

Nach dem Fund einer männlichen Leiche an der Neuen Donau vergangenen Mittwoch kommen nun neue Details ans Licht. So wurde etwa die Identität des Opfers geklärt. Außerdem hatte die Wiener Polizei soeben einen 42-jährigen Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit dem Tod des 37-Jährigen stehen soll.
Wie berichtet, wurde am 20. August die Leiche eines Mannes im Wasser entdeckt. Schon bald erhärtete sich der Verdacht: Der 37-Jährige war nicht einfach ertrunken – er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.
Die Obduktion brachte Schreckliches ans Licht: Der Mann erlitt massive Verletzungen durch stumpfe Gewalt am Kopf – ein klarer Hinweis auf ein brutales Tötungsdelikt.
Nun konnte das Landeskriminalamt Wien das Opfer identifizieren: Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu. Nach tagelangen Ermittlungen gelang der Polizei ein erster Fahndungserfolg: Ein 42-jähriger Pole wurde festgenommen. Er soll in direktem Zusammenhang mit dem Tod des Wieners stehen.
Verdächtiger in Justizanstalt
Doch der Verdächtige schweigt – in seiner Vernehmung zeigte er sich laut Wiener Polizei sich nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.
