Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer war obdachlos

Mord an Neuer Donau: Jetzt gibt es eine Festnahme

Wien
27.08.2025 11:29
Die Leiche des Mannes wurde im Wasser an der Neuen Donau entdeckt.
Die Leiche des Mannes wurde im Wasser an der Neuen Donau entdeckt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Nach dem Fund einer männlichen Leiche an der Neuen Donau vergangenen Mittwoch kommen nun neue Details ans Licht. So wurde etwa die Identität des Opfers geklärt. Außerdem hatte die Wiener Polizei soeben einen 42-jährigen Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit dem Tod des 37-Jährigen stehen soll.

0 Kommentare

Wie berichtet, wurde am 20. August die Leiche eines Mannes im Wasser entdeckt. Schon bald erhärtete sich der Verdacht: Der 37-Jährige war nicht einfach ertrunken – er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die Obduktion brachte Schreckliches ans Licht: Der Mann erlitt massive Verletzungen durch stumpfe Gewalt am Kopf – ein klarer Hinweis auf ein brutales Tötungsdelikt.

Lesen Sie auch:
Die Einsatzkräfte hatten die Leiche im Wasser treibend entdeckt.
Stumpfe Gewalt am Kopf
Mordalarm nach Leichenfund an der Neuen Donau
20.08.2025
Wasserleiche entdeckt
Obduktion soll Klarheit über Todesursache bringen
20.08.2025

Nun konnte das Landeskriminalamt Wien das Opfer identifizieren: Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu. Nach tagelangen Ermittlungen gelang der Polizei ein erster Fahndungserfolg: Ein 42-jähriger Pole wurde festgenommen. Er soll in direktem Zusammenhang mit dem Tod des Wieners stehen.

Verdächtiger in Justizanstalt
Doch der Verdächtige schweigt – in seiner Vernehmung zeigte er sich laut Wiener Polizei sich nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
DonauWien
Polizei
MordWasserObduktion
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 29°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
14° / 29°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
15° / 28°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
14° / 29°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
11° / 29°
Symbol wolkig

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
99.183 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
94.498 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.115 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1118 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1052 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
991 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Wien
Opfer war obdachlos
Mord an Neuer Donau: Jetzt gibt es eine Festnahme
Krone Plus Logo
Ringen um neue Technik
So will die Flugrettung noch besser werden
Verkehrsberuhigung
Mehr Sicherheit vor Schulen
Kugelschreiberpistole
Mit acht Waffen in Wien unterwegs: Keine Strafe
Krone Plus Logo
ESC-Sicherheitskonzept
So will die Stadt die Song-Contest-Party schützen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf