Stumpfe Gewalt am Kopf

Mordalarm nach Leichenfund an der Neuen Donau

Wien
20.08.2025 13:52
Die Einsatzkräfte hatten die Leiche im Wasser treibend entdeckt.
Die Einsatzkräfte hatten die Leiche im Wasser treibend entdeckt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Dramatische Wende nach dem Leichenfund in der Neuen Donau: Bei der Obduktion des am Dienstag geborgenen Mannes bestätigt die Polizei, dass er durch stumpfe Gewalt im Kopfbereich ums Leben kam. Es handelt sich somit eindeutig um ein Gewaltverbrechen.

Der Leichnam war Dienstagnachmittag bei der Nordbrücke, in der Donau entdeckt und von der Berufsfeuerwehr Wien geborgen worden. Schon die ersten Spuren am Auffindeort hatten den Verdacht auf Fremdverschulden erhärtet.

(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Identität noch unklar
Bei dem Opfer dürfte es sich um einen etwa 40-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu handeln. Die genaue Identität steht jedoch noch nicht fest.

Lesen Sie auch:
Nach dem Fund eines Toten im Wasser der Donau in Wien-Floridsdorf am Dienstag hoffen die ...
Wasserleiche entdeckt
Obduktion soll Klarheit über Todesursache bringen
20.08.2025
Trieb im Wasser
Drama auf Wiener Donauinsel: Leiche entdeckt
19.08.2025

Das Landeskriminalamt Wien führt derzeit umfangreiche Ermittlungen, um weitere Hintergründe und mögliche Täter zu klären.

Wien
