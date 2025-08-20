Mordalarm nach Leichenfund an der Neuen Donau

Dramatische Wende nach dem Leichenfund in der Neuen Donau: Bei der Obduktion des am Dienstag geborgenen Mannes bestätigt die Polizei, dass er durch stumpfe Gewalt im Kopfbereich ums Leben kam. Es handelt sich somit eindeutig um ein Gewaltverbrechen.
Der Leichnam war Dienstagnachmittag bei der Nordbrücke, in der Donau entdeckt und von der Berufsfeuerwehr Wien geborgen worden. Schon die ersten Spuren am Auffindeort hatten den Verdacht auf Fremdverschulden erhärtet.
Identität noch unklar
Bei dem Opfer dürfte es sich um einen etwa 40-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu handeln. Die genaue Identität steht jedoch noch nicht fest.
Das Landeskriminalamt Wien führt derzeit umfangreiche Ermittlungen, um weitere Hintergründe und mögliche Täter zu klären.
