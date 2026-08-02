Feuerwehrleute fischten Rehbock aus Kläranlage

Mit Seil aus dem Wasser gezogen

Dem Wildtier wurde ein Seil ums Geweih gelegt. So konnte es behutsam aus dem Wasser gezogen werden. „Alleine hätte er es nicht geschafft“, so Grassl. An Land suchte der Bock das Weite. Ein Zaun stellt für Rehe übrigens keine Barriere dar. Sie können aus dem Stand mindestens zwei Meter springen, kräftigere Tiere bis zu drei Meter.