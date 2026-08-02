Feuerwehrleute fischten Rehbock aus Kläranlage

Da staunten die Mitarbeiter der Kläranlage in Bad Fischau, Bezirk Wiener Neustadt, nicht schlecht, als sie einen jungen Rehbock schwimmend in einem Becken fanden.
Einer der Männer ist selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr und gab sofort seinen Kollegen Bescheid. „Der Rehbock hat sich bei der Rettungsaktion nicht gewehrt und ist ganz ruhig geblieben“, berichtet Kommandant Stefan Grassl.
Mit Seil aus dem Wasser gezogen
Dem Wildtier wurde ein Seil ums Geweih gelegt. So konnte es behutsam aus dem Wasser gezogen werden. „Alleine hätte er es nicht geschafft“, so Grassl. An Land suchte der Bock das Weite. Ein Zaun stellt für Rehe übrigens keine Barriere dar. Sie können aus dem Stand mindestens zwei Meter springen, kräftigere Tiere bis zu drei Meter.
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