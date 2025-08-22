Bayern: Nacktschnecke verübt fiesen Klingelstreich

Nacktschnecke kroch gemütlich übers Klingelbrett

Zunächst sah es so aus, als könne auch die Polizei den Täter nicht abschrecken – es klingelte unverblümt weiter. Schließlich schauten sie sich das Klingelbrett genauer an und der Polizei wurde klar, wer für den lästigen Streich verantwortlich war: Eine Nacktschnecke kroch über das Klingelbrett des Hauses und läutete so an einer Wohnung nach der anderen.