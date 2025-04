Hoffen auf Comeback der „Big Bang Theory“-Stars

Doch dann schaffte es Warner Bros TV-Boss Channing Dungey, mit einem einzigen Satz, das Interesse der Fans an „Stuart Fails to Save the Universe“ rasant in die Höhe zu treiben. Denn im Interview mit „Deadline“ wurde er gefragt, ob es Gastauftritte von Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco oder den anderen Originalcharakteren geben wird. Dessen Antwort: „Man sollte niemals nie sagen!“