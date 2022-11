Great Barrier Reef soll laut UN auf die Rote Liste

Die australische Regierung hatte im Jänner angekündigt, in den kommenden neun Jahren insgesamt eine Milliarde australische Dollar (649 Millionen Euro) in Maßnahmen zum Erhalt des einzigartigen Ökosystems zu stecken. Die Organisation Climate Council erklärte, dies sei so, als ob man „ein Pflaster auf ein gebrochenes Bein“ klebe.