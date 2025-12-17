MediaMarkt will auch in chinesischer Hand wachsen

JD.com hatte den Ceconomy-Aktionären je 4,60 Euro in bar je Stammaktie geboten. Insgesamt wurde Ceconomy damit mit 2,2 Milliarden Euro bewertet. „Mit JD.com als unserem Partner können wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen“, hatte Ceconomy-Chef Deissner gesagt. „Über die Partnerschaft haben wir Zugriff auf Technologien, auf weltweit führendes Einzelhandelswissen und auf Lieferketten, die weltweit ihresgleichen suchen“, hatte er betont. JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon sein Europa-Geschäft ausbauen.