„Panik brach aus“: Wieder Meteotsunami in Kroatien

Ein kurzes Gewitter mit Wind und Regen fegte am Montagvormittag über das Inselstädtchen Mali Losinj an der nördlichen Adria, dann beruhigte sich das Wetter wieder. Doch die Ruhe war trügerisch: Plötzlich stieg das Meer an, schwappte über die Kaimauer und verschluckte die Hafenpromenade.