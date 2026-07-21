Flut binnen Sekunden
„Panik brach aus“: Wieder Meteotsunami in Kroatien
Erneut hat ein ungewöhnliches Wetterphänomen Kroatien heimgesucht. Ein Meteotsunami hat mehrere Küstenstädte an der nördlichen Adria getroffen und binnen Sekunden überflutet. Kurzzeitig brach Panik aus.
Ein kurzes Gewitter mit Wind und Regen fegte am Montagvormittag über das Inselstädtchen Mali Losinj an der nördlichen Adria, dann beruhigte sich das Wetter wieder. Doch die Ruhe war trügerisch: Plötzlich stieg das Meer an, schwappte über die Kaimauer und verschluckte die Hafenpromenade.
„Die Leute rannten weg“
„Wir tranken gerade Kaffee, als innerhalb Sekunden das Meer anstieg und die gesamte Uferpromenade überflutete“, zitierte die kroatische Zeitung „Jutarnji“ einen Augenzeugen. „Die Leute rannten weg, die Restaurantbesitzer räumten Tische beiseite, es brach Panik aus“.
Binnen Sekunden war die Promenade in Mali Losinj überflutet:
Auch in Pula und Starigrad-Paklenica schwappten am Montag heftige Wellen an die Küste, wie der kroatische Wetterdienst Crometeo dokumentierte. Der Spuk war aber bald vorbei. Der Meeresspiegel, der um 30 Zentimeter über dem Normalwert angestiegen war, ging deutlich zurück.
Wellen schaukeln sich gegenseitig auf
Die plötzliche Flut war ein Meteotsunami. Er entsteht, wenn kleinste Luftdruckunterschiede auf Meereswellen mit der gleichen Geschwindigkeit treffen. Es kommt zu einer Resonanz zwischen Luftdruck- und Wasserwellen, wodurch der Meeresspiegel plötzlich steigt.
Die Welle kann sich noch verstärken, wenn sie in eine Bucht wie in Mali Losinj einläuft. Sie überschwemmt die Küste und sinkt dann rasch wieder ab.
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