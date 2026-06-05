So dienen Zwillinge im Urlaub der Forschung

Ein Projekt der Paracelsus Medizinischen Universität – kurz: PMU – begeistert die Teilnehmer des 42. internationalen Zwillingstreffens. Dieses findet heuer mit Zwillingspaaren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich statt.
Schon am ersten Tag geht es beim 42. internationalen Zwillingstreffen rund. 62 Paare sind zu Fronleichnam aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich nach Kleinarl gereist.
„Mein Ziel ist es, den Leuten immer etwas Neues zu bieten“, sagt Initiator Max Strafinger. Doch genau das sei nach so langer Zeit nicht einfach. Heuer spielte ihm der Zufall in die Karten. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität wurde auf das Treffen aufmerksam – und fragte nach einer Kooperation für ein internationales Forschungsprojekt. „Dabei wird der Erholungswert der Natur auf Urlaubsgäste erforscht. Mehr Gemeinsamkeiten zwischen zwei Leuten als bei Zwillingen gibt es nicht“, freut sich Strafinger.
Die Idee ist vor 42 Jahren in Kärnten entstanden. Ich selbst bin nur vom Sternzeichen her Zwilling.
Max Strafinger, Initiator der Treffen
Aber auch jenseits der Forschung gibt es für die Zwillinge einiges zu erleben. So steht unter anderem am Samstag ein Bauernkirtag auf der Alm an. „Die Wettervorhersage ist nicht so optimistisch, aber ich bin es schon“, schmunzelt der Erfinder der Zwillingstreffen.
Zwillinge müssen drei goldenen Regeln folgen
Die Idee, etwas für Zwillinge anzubieten, sei ihm während seiner Tourismustätigkeit in Kärnten gekommen: „Da lebt man davon, sich Dinge zu überlegen, um an neue Gäste zu kommen.“
Mittlerweile hat die Veranstaltung, die immer woanders stattfindet, 80 Prozent Stammgäste. Alle folgen drei goldenen Regeln: Zwillinge sind per Du, lassen sich fotografieren und kleiden sich beim Treffen gleich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.