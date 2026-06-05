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62 Paare in Kleinarl

So dienen Zwillinge im Urlaub der Forschung

Salzburg
05.06.2026 10:00
62 Zwillingspaare sind dabei. Neben geselligem Beisammensein helfen sie der Forschung.
62 Zwillingspaare sind dabei. Neben geselligem Beisammensein helfen sie der Forschung.(Bild: Zwillingstreffen.at)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Ein Projekt der Paracelsus Medizinischen Universität – kurz: PMU – begeistert die Teilnehmer des 42. internationalen Zwillingstreffens. Dieses findet heuer mit Zwillingspaaren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich statt.

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Schon am ersten Tag geht es beim 42. internationalen Zwillingstreffen rund. 62 Paare sind zu Fronleichnam aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich nach Kleinarl gereist.

„Mein Ziel ist es, den Leuten immer etwas Neues zu bieten“, sagt Initiator Max Strafinger. Doch genau das sei nach so langer Zeit nicht einfach. Heuer spielte ihm der Zufall in die Karten. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität wurde auf das Treffen aufmerksam – und fragte nach einer Kooperation für ein internationales Forschungsprojekt. „Dabei wird der Erholungswert der Natur auf Urlaubsgäste erforscht. Mehr Gemeinsamkeiten zwischen zwei Leuten als bei Zwillingen gibt es nicht“, freut sich Strafinger.

Zitat Icon

Die Idee ist vor 42 Jahren in Kärnten entstanden. Ich selbst bin nur vom Sternzeichen her Zwilling.

Max Strafinger, Initiator der Treffen

Aber auch jenseits der Forschung gibt es für die Zwillinge einiges zu erleben. So steht unter anderem am Samstag ein Bauernkirtag auf der Alm an. „Die Wettervorhersage ist nicht so optimistisch, aber ich bin es schon“, schmunzelt der Erfinder der Zwillingstreffen.

Zwillinge müssen drei goldenen Regeln folgen
Die Idee, etwas für Zwillinge anzubieten, sei ihm während seiner Tourismustätigkeit in Kärnten gekommen: „Da lebt man davon, sich Dinge zu überlegen, um an neue Gäste zu kommen.“

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Mittlerweile hat die Veranstaltung, die immer woanders stattfindet, 80 Prozent Stammgäste. Alle folgen drei goldenen Regeln: Zwillinge sind per Du, lassen sich fotografieren und kleiden sich beim Treffen gleich. 

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