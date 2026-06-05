So dienen Zwillinge im Urlaub der Forschung

„Mein Ziel ist es, den Leuten immer etwas Neues zu bieten“, sagt Initiator Max Strafinger. Doch genau das sei nach so langer Zeit nicht einfach. Heuer spielte ihm der Zufall in die Karten. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität wurde auf das Treffen aufmerksam – und fragte nach einer Kooperation für ein internationales Forschungsprojekt. „Dabei wird der Erholungswert der Natur auf Urlaubsgäste erforscht. Mehr Gemeinsamkeiten zwischen zwei Leuten als bei Zwillingen gibt es nicht“, freut sich Strafinger.