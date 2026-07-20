Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schweizer Energieriese

Volenergy übernimmt heimische BP-Tankstellen

Wirtschaft
20.07.2026 15:15
Volenergy sichert sich laut Vereinbarung 250 BP-Tankstellen in Österreich.
Volenergy sichert sich laut Vereinbarung 250 BP-Tankstellen in Österreich.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellengeschäft von BP. Die Standorte sollen auch nach dem Eigentümerwechsel unter der bekannten Marke weitergeführt werden. Mit dem Verkauf verfolgt der britische Energiekonzern eine Neuausrichtung seiner Investitionen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP erhält mit Volenergy bald einen neuen Besitzer. Der Schweizer Energieriese übernimmt laut Vereinbarung 250 BP-Tankstellen, von denen sind rund 115 im Eigentum des Unternehmens und werden im Franchise-Modell betrieben. BP ist dabei Eigentümer der Tankstellen und Franchise-Nehmer tragen die operative Verantwortung im Tagesgeschäft. Die übrigen Standorte werden laut BP nach anderen Modellen betrieben, darunter eigentümergeführte oder unbemannte unternehmenseigene Standorte. Zum Kaufpreis gibt es noch keine näheren Informationen.  

Lesen Sie auch:
Mit einer BP-Übernahme würde Shell in einer Liga mit den großen US-Mineralöl-Konzernen spielen.
Milliarden-Übernahme
Neuer Öl-Riese? Shell will Rivalen BP schlucken
04.05.2025
Deutlicher Anstieg
Achtung Urlauber: Kroatien erhöht nun Spritpreise
13.07.2026

Die Tankstellenstandorte in Österreich sollen im Rahmen einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke „bp“ betrieben werden, hieß es in einer Aussendung. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet. BP will durch den Verkauf seine Bilanz stärken und das Downstream-Portfolio weiterentwickeln.

Downstream-Portfolio

Es umfasst alle Aktivitäten nach der eigentlichen Förderung (Upstream) und dem Transport (Midstream). Ein Downstream-Portfolio beinhaltet beispielsweise Raffinerien, die Rohöl in Benzin oder Kerosin umwandeln, die petrochemische Produktion sowie das Tankstellennetz.

„Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets (Anm.: Anlagen, Standorte und Geschäftsbereiche) und Märkte, in denen BP besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann“, erklärt BP-Manager Richard Harding dazu. BP gehört neben OMV, Eni, Shell und Doppler zu den größten Tankstellenbetreibern in Österreich und hatte zuvor bereits seine Tankstellennetze in den Niederlanden (2025), der Türkei (2024) und der Schweiz (2022) verkauft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
20.07.2026 15:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
172.550 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
142.124 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
129.440 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2120 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1845 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1817 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Wirtschaft
Schweizer Energieriese
Volenergy übernimmt heimische BP-Tankstellen
Online-Fragekatalog
Um diese Golduhr müssen sich Käufer erst bewerben
Um ein knappes Fünftel
KTM Fahrrad neuerlich mit Rückgang beim Umsatz
„Kein Tropfen Öl“
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
„Illegale Produkte“
EU verhängt Millionenstrafe gegen AliExpress
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf