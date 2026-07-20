Volenergy übernimmt heimische BP-Tankstellen

Das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP erhält mit Volenergy bald einen neuen Besitzer. Der Schweizer Energieriese übernimmt laut Vereinbarung 250 BP-Tankstellen, von denen sind rund 115 im Eigentum des Unternehmens und werden im Franchise-Modell betrieben. BP ist dabei Eigentümer der Tankstellen und Franchise-Nehmer tragen die operative Verantwortung im Tagesgeschäft. Die übrigen Standorte werden laut BP nach anderen Modellen betrieben, darunter eigentümergeführte oder unbemannte unternehmenseigene Standorte. Zum Kaufpreis gibt es noch keine näheren Informationen.