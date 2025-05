Neuer Öl-Riese? Shell will Rivalen BP schlucken

Shell und BP führten jahrzehntelang einen Kampf um die Vorherrschaft im milliardenschweren Öl-Geschäft, den Shell in den vergangenen Jahren klar für sich gewann. Nun will Shell mit der Übernahme des Rivalen das Match endgültig für sich entscheiden und in eine Liga mit den US-Energieriesen Exxon und Chevron aufsteigen. Dafür muss BP aber erst noch ein letztes Mal an Wert verlieren ...