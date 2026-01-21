Brooklyn hat geheimes Video von Victoria Beckham

Der Hobby-Koch sei an seinem Hochzeitstag „tief enttäuscht“ von seiner Mutter gewesen, weiß der Insider weiter. „Tausende Menschen spekulieren inzwischen darüber, wie unangemessen Victorias Auftritt tatsächlich war, und eine Veröffentlichung der Aufnahmen könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass alles, was Brooklyn behauptet, der Wahrheit entspricht“, fügte der Insider hinzu. „Die einzige Person, die dieses Material rechtlich veröffentlichen darf, ist Brooklyn selbst.“