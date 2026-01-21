Brooklyn hat geheimes Video von Victoria Beckham

Steht Victoria Beckham im Familienzwist nun die ultimative Blamage bevor? Denn wie gemunkelt wird, ist Sohn Brooklyn der Einzige, der im Besitz jenes Videos ist, das den „unangemessenen“ Hochzeitstanz mit der Designerin zeigen soll.
Der 26-Jährige hatte in einem schockierenden Instagram-Statement erklärt, dass er kein Interesse an einer Versöhnung mit seinen entfremdeten Eltern Victoria und David Beckham habe. Als einen der Gründe nannte er, dass seine Mutter bei seiner Hochzeit im Jahr 2022 den geplanten ersten Tanz mit Nicola „an sich gerissen“ habe.
„Sie tanzte sehr unangemessen“
„Laut Ablaufplan sollte dort mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden – stattdessen wartete meine Mutter dort, um mit mir zu tanzen. Sie tanzte sehr unangemessen mit mir vor allen Anwesenden“, enthüllte Brooklyn. Er habe sich in seinem ganzen Leben noch nie „so unwohl oder gedemütigt“ gefühlt.
Deshalb habe er zu seiner Nicola im letzten Jahr auch noch ein zweites Mal Ja gesagt – ohne seine Familie einzuladen, so der Beckham-Spross weiter. „Wir wollten unser Eheversprechen erneuern, um neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen, die uns Freude und Glück bringen – und nicht Angst und Peinlichkeit.“
„Es stimmt, ich war dabei“
Doch war der Hochzeitstanz wirklich so schlimm, wie Brooklyn behauptet? Eine Frage, die sich auch die Fans stellen, weshalb im Netz mittlerweile auch zahlreiche lustigen Memes, die Victoria beim Schwingen der Hüfte, Breakdance oder anderen schrägen und unpassenden Tanzmoves zeigen, zu finden sind.
Wie übrigens auch das von DJ Fat Tony, der bei der Hochzeit von Brooklyn und Nicola aufgelegt hatte. Er teilte einen Ausschnitt aus der BBC-Serie „Motherland“ in der Schauspielerin Lucy Punch eine schräge Tanz-Performance aufs Parkett legt. „Victoria Beckham während Brooklyns erstem Tanz“, schrieb der DJ dazu – und fügte hinzu: „Echte Videoaufnahmen, es stimmt, ich war dabei!“
„Brooklyn hält alle Karten in der Hand“
Fix scheint unterdessen: Aufnahmen, die Brooklyns Behauptung stützen oder widerlegen könnten, hat nur einer: Brooklyn selbst!
„Brooklyn hält alle Karten in der Hand, wenn es um das Video von Victorias ,unangemessenem‘ Tanz mit ihm bei seiner Hochzeit mit Nicola geht“, zitierte die „Daily Mail“ einen Insider. „Man kann absolut nachvollziehen, warum Brooklyn niemals gewollt hätte, dass dieses Material veröffentlicht wird.“
Der Hobby-Koch sei an seinem Hochzeitstag „tief enttäuscht“ von seiner Mutter gewesen, weiß der Insider weiter. „Tausende Menschen spekulieren inzwischen darüber, wie unangemessen Victorias Auftritt tatsächlich war, und eine Veröffentlichung der Aufnahmen könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass alles, was Brooklyn behauptet, der Wahrheit entspricht“, fügte der Insider hinzu. „Die einzige Person, die dieses Material rechtlich veröffentlichen darf, ist Brooklyn selbst.“
Sagt Brooklyn die Wahrheit?
Britischen Medien zufolge würden aber einige Darstellungen von Brooklyn Zeugenberichten zufolge nicht ganz zutreffen. Die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham wurde ausführlich von der US-Ausgabe der „Vogue“ begleitet. Das Magazin beschrieb damals laut „Daily Mail“ detailliert, wie sich das Fest an klassischen amerikanischen Hochzeitstraditionen orientierte, darunter der Mutter-Sohn-Tanz sowie der Vater-Tochter-Tanz.
Demnach tanzten die frisch Vermählten ihren ersten Tanz zu einer Version von „Can’t Help Falling in Love“, gesungen vom südafrikanischen Sänger Lloyiso. Später am Abend, gegen 23 Uhr, betrat der enge Familienfreund Marc Anthony die Bühne und performte seinen Song „I Need to Know“.
Ob der Beckham-Sprössling tatsächlich mit dem Video an die Öffentlichkeit geht, bleibt also fraglich. „Auch wenn er offensichtlich an seine Belastungsgrenze getrieben wurde, könnte er dennoch das Gefühl haben, dass er das Erlebte nicht noch einmal durchleben möchte – vor allem nicht in einem derart öffentlichen Rahmen.“
