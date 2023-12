17 Jahre Haft für Juwelier, der Räuber erschoss

Mario Roggero schoss am 28. April 2021 in Grinzane Cavour in der Region Piemont auf drei Räuber, nachdem diese in sein Geschäft eingedrungen waren. Dort fesselten die Täter seine Tochter mit Kabelbindern auf dem Rücken und bedrohten die Ehefrau mit dem Tod. Roggero war dann von dem Trio mit vorgehaltener Waffe in einen Hinterraum gedrängt worden. „Sie haben gezählt: Fünf, vier, drei ... Ich dachte, ich müsste sterben“, sagte Roggero später der italienischen Presse.