Letizia nutzt bei Papst-Treffen ihr Weiß-Privileg

Königin Letizia hat beim Empfang von Papst Leo XIV. ihre Sonderrechte genützt: Während Tochter Leonor und Infantin Sofía dem strengen Protokoll folgend Schwarz trugen, setzte Spaniens Königin auf ein seltenes Privileg: Sie erschien komplett in Weiß.
Madrid steht dieses Wochenende im Zeichen eines besonderen historischen Ereignisses: Papst Leo XIV. besucht Spanien erstmals seit seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche 2015. Bei der Begrüßung standen König Felipe VI. und Königin Letizia an vorderster Front. Doch vor allem Letizias Wahl der Garderobe sorgte für Aufmerksamkeit.
„Privileg des Weißen“
Die spanische Königin erschien in einem eleganten weißen Spitzenkleid und machte damit von einem außergewöhnlichen Vorrecht Gebrauch: dem sogenannten „Privileg des Weißen“. Diese besondere vatikanische Tradition erlaubt es nur wenigen katholischen Königinnen und Fürstinnen weltweit, bei Begegnungen mit dem Papst Weiß zu tragen.
Normalerweise schreibt das vatikanische Protokoll für Frauen bei offiziellen Begegnungen mit dem Papst dunkle Kleidung vor. Katholische Monarchinnen bilden jedoch eine Ausnahme. Das sogenannte „Privilège du Blanc“ gilt als Zeichen besonderer Verbundenheit mit der katholischen Kirche und steht für Reinheit, Frieden und Würde.
Neben Königin Letizia genießen aktuell nur wenige royale Frauen dieses Privileg, darunter Königin Sofía von Spanien, Königin Mathilde und Königin Paola von Belgien, Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg sowie Fürstin Charlène von Monaco.
Für den Empfang von Papst Leo XIV. griff Letizia auf ein Kleid zurück, das Royal-Fans bereits kennen. Die Königin trug ein weißes Guipure-Spitzenkleid des spanischen Luxuslabels The 2nd Skin Co. Das Design überzeugt mit langen Ärmeln, rundem Ausschnitt, tailliertem Gürtel und einer eleganten Midi-Länge.
Letizia präsentierte das Kleid erstmals bereits im September 2015 während eines Staatsbesuchs in Ägypten.
Während Letizia in Weiß glänzte, hielten sich Kronprinzessin Leonor und ihre Schwester Sofía an die vatikanischen Regeln. Beide erschienen in schwarzer Kleidung, wie es für royale Damen üblich ist, die nicht über das Privileg des Weißen verfügen.
Das Kirchenoberhaupt absolviert vom 6. bis 12. Juni 2026 einen sechstägigen offiziellen Besuch in Spanien, der ihn auch nach Barcelona und auf die Kanarischen Inseln führen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.