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Queen mit Sonderrecht

Letizia nutzt bei Papst-Treffen ihr Weiß-Privileg

Royals
06.06.2026 12:50
Papst-Besuch in Spanien: Nur Letizia durfte Weiß tragen – ihre Töchter mussten Schwarz wählen
Papst-Besuch in Spanien: Nur Letizia durfte Weiß tragen – ihre Töchter mussten Schwarz wählen(Bild: EPA/J.J. GUILLEN / POOL)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Königin Letizia hat beim Empfang von Papst Leo XIV. ihre Sonderrechte genützt: Während Tochter Leonor und Infantin Sofía dem strengen Protokoll folgend Schwarz trugen, setzte Spaniens Königin auf ein seltenes Privileg: Sie erschien komplett in Weiß.

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Madrid steht dieses Wochenende im Zeichen eines besonderen historischen Ereignisses: Papst Leo XIV. besucht Spanien erstmals seit seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche 2015. Bei der Begrüßung standen König Felipe VI. und Königin Letizia an vorderster Front. Doch vor allem Letizias Wahl der Garderobe sorgte für Aufmerksamkeit.

Warten auf das Kirchenoberhaupt: Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und ...
Warten auf das Kirchenoberhaupt: Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Infantin Sofía (v. l. n. r.) erwarten im Königlichen Palast in Madrid die Ankunft von Papst Leo XIV.(Bild: EPA/CHEMA MOYA)
Königin Letizia begrüßt den PapstGroßer Empfang in Madrid: König Felipe VI. und Königin Letizia ...
Königin Letizia begrüßt den PapstGroßer Empfang in Madrid: König Felipe VI. und Königin Letizia begrüßten Papst Leo XIV. am Samstag am Königspalast.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Willkommen in Madrid: Die spanische Königsfamilie empfängt Papst Leo XIV. (Mitte) im Innenhof ...
Willkommen in Madrid: Die spanische Königsfamilie empfängt Papst Leo XIV. (Mitte) im Innenhof des Königlichen Palastes.(Bild: EPA/CHEMA MOYA)

„Privileg des Weißen“
Die spanische Königin erschien in einem eleganten weißen Spitzenkleid und machte damit von einem außergewöhnlichen Vorrecht Gebrauch: dem sogenannten „Privileg des Weißen“. Diese besondere vatikanische Tradition erlaubt es nur wenigen katholischen Königinnen und Fürstinnen weltweit, bei Begegnungen mit dem Papst Weiß zu tragen.

Normalerweise schreibt das vatikanische Protokoll für Frauen bei offiziellen Begegnungen mit dem Papst dunkle Kleidung vor. Katholische Monarchinnen bilden jedoch eine Ausnahme. Das sogenannte „Privilège du Blanc“ gilt als Zeichen besonderer Verbundenheit mit der katholischen Kirche und steht für Reinheit, Frieden und Würde.

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Neben Königin Letizia genießen aktuell nur wenige royale Frauen dieses Privileg, darunter Königin Sofía von Spanien, Königin Mathilde und Königin Paola von Belgien, Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg sowie Fürstin Charlène von Monaco.

Für den Empfang von Papst Leo XIV. griff Letizia auf ein Kleid zurück, das Royal-Fans bereits kennen. Die Königin trug ein weißes Guipure-Spitzenkleid des spanischen Luxuslabels The 2nd Skin Co. Das Design überzeugt mit langen Ärmeln, rundem Ausschnitt, tailliertem Gürtel und einer eleganten Midi-Länge.

Letizia präsentierte das Kleid erstmals bereits im September 2015 während eines Staatsbesuchs in Ägypten.

Die Königsfamilie begleitete den Papst in den Palast.
Die Königsfamilie begleitete den Papst in den Palast.(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Einzug in die Residenz: König Felipe VI. (links), Königin Letizia (rechts) sowie Kronprinzessin ...
Einzug in die Residenz: König Felipe VI. (links), Königin Letizia (rechts) sowie Kronprinzessin Leonor (hinten links) und Infantin Sofía (hinten rechts) betreten gemeinsam mit Papst Leo XIV. (Mitte) den Königlichen Palast in Madrid während der offiziellen Willkommenszeremonie(Bild: EPA/DANIEL GONZALEZ)
Auf dem Weg zum Auditrenzsaal: Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und ...
Auf dem Weg zum Auditrenzsaal: Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Infantin Sofía (v. l. n. r.) begleiten Papst Leo XIV. (Mitte) durch den Königlichen Palast in Madrid.(Bild: EPA/BALLESTEROS / POOL)

Während Letizia in Weiß glänzte, hielten sich Kronprinzessin Leonor und ihre Schwester Sofía an die vatikanischen Regeln. Beide erschienen in schwarzer Kleidung, wie es für royale Damen üblich ist, die nicht über das Privileg des Weißen verfügen.

Das Kirchenoberhaupt absolviert vom 6. bis 12. Juni 2026 einen sechstägigen offiziellen Besuch in Spanien, der ihn auch nach Barcelona und auf die Kanarischen Inseln führen wird. 

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