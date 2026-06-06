Letizia nutzt bei Papst-Treffen ihr Weiß-Privileg

„Privileg des Weißen“

Die spanische Königin erschien in einem eleganten weißen Spitzenkleid und machte damit von einem außergewöhnlichen Vorrecht Gebrauch: dem sogenannten „Privileg des Weißen“. Diese besondere vatikanische Tradition erlaubt es nur wenigen katholischen Königinnen und Fürstinnen weltweit, bei Begegnungen mit dem Papst Weiß zu tragen.