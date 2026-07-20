Netanyahu: „New Yorks Bürgermeister hasst Amerika“

Darüber hinaus bezeichnete das Büro Netanyahu als „den Regierungschef des jüdischen Staates und der einzigen Demokratie im Nahen Osten“. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag sei ein „Scheingericht, das keine Zuständigkeit für Amerikaner oder Israelis hat“. Der Haftbefehl, den dieses erlassen hat, sei „fingiert“ und „ein klarer Versuch Khans, die öffentliche Aufmerksamkeit abzulenken und sich vor einer genauen Prüfung zu schützen“. Karim Khan wurde als Chefankläger mittlerweile suspendiert, weil er eine Mitarbeiterin seines Büros sexuell belästigt haben soll.