Erdogan will Netanyahu festnehmen lassen

Die Türkei zählt zu den wichtigsten Unterstützern der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, deren Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gazakrieg ausgelöst hatte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel seit Kriegsbeginn immer wieder „Völkermord“ und das Aushungern der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vorgeworfen.