Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haftbefehl erlassen

Erdogan will Netanyahu festnehmen lassen

Außenpolitik
07.11.2025 20:15
Netanyahu lässt sich gerne mit seinen Soldaten ablichten.
Netanyahu lässt sich gerne mit seinen Soldaten ablichten.(Bild: AP/Avi Ohayon)

Recep Tayyip Erdogan und Benjamin Netanyahu werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr: Die türkische Justiz hat einen Haftbefehl gegen den israelischen Regierungschef und weitere israelische Regierungsvertreter wegen „Völkermords“ erlassen.

0 Kommentare

Insgesamt seien Haftbefehle gegen 37 israelische Verdächtige verhängt worden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul am Freitagabend. Neben Netanyahu gehören dazu auch Verteidigungsminister Israel Katz und der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sowie Generalstabschef Eyal Zamir.

„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“
Die Gesuchten seien für „Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verantwortlich, die „systematisch durch den israelischen Staat im Gazastreifen verübt werden“, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft.

Die Türkei zählt zu den wichtigsten Unterstützern der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, deren Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gazakrieg ausgelöst hatte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel seit Kriegsbeginn immer wieder „Völkermord“ und das Aushungern der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vorgeworfen.

Lesen Sie auch:
Wie viele US-Soldaten konkret an der Mission beteiligt sein werden, ist noch unklar. In Summe ...
Mehrere Nationen dabei
Gaza-Einsatz fix: Trump schickt 20.000 Soldaten
07.11.2025
Sperrzone bei Ägypten
Israel: Wer sich Grenze nähert, gerät „ins Visier“
06.11.2025
Zwei Jahre gefangen
„Sexuell missbraucht“: Geisel bricht Schweigen
06.11.2025

Zuletzt verteidigte Ankara die Hamas, als beide Seiten wiederholt die vereinbarte Waffenruhe gebrochen hatten. Erdogan erklärte jüngst, die Islamisten seien „ziemlich entschlossen“, den Friedensplan für den Gazastreifen umzusetzen – und schob die Schuld für erneuten Angriffe damit indirekt Israel zu.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
154.628 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
111.178 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.753 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Haftbefehl erlassen
Erdogan will Netanyahu festnehmen lassen
Heftige Vorwürfe
AfD soll heikle Militär-Infos für Putin sammeln
Schutz der Grundrechte
Kritik an Eingriffen des Staates in Privatleben
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
„Dann wird er verhaftet“: So droht Trump Mamdani
Tourismusbranche bangt
Steuer bei Zuschlag zu Überstunden erhitzt Gemüter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf