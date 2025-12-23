Gebrauchtwagen fast nirgendwo so teuer wie bei uns

Wer in Österreich einen Gebrauchtwagen kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Eine aktuelle Auswertung der Online-Plattform AutoScout24 zeigt: Kaum irgendwo in Europa sind die Preise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie hierzulande – und das trotz eines zuletzt minimalen Rückgangs.