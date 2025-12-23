Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enorme Preissprünge

Gebrauchtwagen fast nirgendwo so teuer wie bei uns

Wirtschaft
23.12.2025 09:14
Bei den Preisen hierzulande fällt der Blick unter die Motorhaube bei manchem Käufer wohl etwas ...
Bei den Preisen hierzulande fällt der Blick unter die Motorhaube bei manchem Käufer wohl etwas genauer aus.(Bild: APA/Sebastian Kahnert)

Wer in Österreich einen Gebrauchtwagen kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Eine aktuelle Auswertung der Online-Plattform AutoScout24 zeigt: Kaum irgendwo in Europa sind die Preise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie hierzulande – und das trotz eines zuletzt minimalen Rückgangs.

0 Kommentare

Österreich zählt laut der Erhebung zu den teuersten Gebrauchtwagenmärkten Europas. Seit 2019 sind die durchschnittlich verlangten Preise um 46,4 Prozent gestiegen. Einen ähnlich starken Preisanstieg verzeichneten im selben Zeitraum nur die Niederlande mit ebenfalls 46,4 Prozent sowie Belgien mit 43,2 Prozent.

Damit liegt Österreich deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Im Schnitt erhöhten sich die Gebrauchtwagenpreise in Europa in den vergangenen sechs Jahren um 34 Prozent, wie die Daten von AutoScout24 zeigen.

Lesen Sie auch:
Volkswagen dominiert den Firmenwagen-Sektor.
Dennoch Verkaufsplus
Private können sich kaum einen Neuwagen leisten
09.09.2025
Neuzulassungen boomen
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
09.10.2025
Krone Plus Logo
Preisbremse nützen
Gebraucht, aber gut! Diese Autos schonen die Börse
24.02.2025

Minimaler Preisrückgang ist keine Entlastung
Konkret kostete ein Gebrauchtwagen in Österreich im Jahr 2025 durchschnittlich 29.505 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das zwar einen minimalen Rückgang um 0,1 Prozent – 2024 lag der Durchschnittspreis noch bei 29.543 Euro. Von einer spürbaren Entlastung für Käuferinnen und Käufer kann jedoch keine Rede sein.

Zum Vergleich: Europaweit lag der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis im Jahr 2025 bei rund 25.500 Euro und damit deutlich unter dem österreichischen Niveau.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
127.404 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.578 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
110.386 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wirtschaft
Enorme Preissprünge
Gebrauchtwagen fast nirgendwo so teuer wie bei uns
Winterurlaub boomt
WKÖ: „Preiserhöhungen sind nicht mehr möglich“
4 Mrd. € für Intersect
Google-Mutterkonzern kauft Infrastruktur-Anbieter
„Auf Reisen praktisch“
Novo Nordisk brachte neue Abnehmpille auf US-Markt
So teuer wie nie
Gold- und Silberpreis zu Weihnachten auf Höhenflug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf