Gebrauchtwagen fast nirgendwo so teuer wie bei uns

Wer in Österreich einen Gebrauchtwagen kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Eine aktuelle Auswertung der Online-Plattform AutoScout24 zeigt: Kaum irgendwo in Europa sind die Preise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie hierzulande – und das trotz eines zuletzt minimalen Rückgangs.
Österreich zählt laut der Erhebung zu den teuersten Gebrauchtwagenmärkten Europas. Seit 2019 sind die durchschnittlich verlangten Preise um 46,4 Prozent gestiegen. Einen ähnlich starken Preisanstieg verzeichneten im selben Zeitraum nur die Niederlande mit ebenfalls 46,4 Prozent sowie Belgien mit 43,2 Prozent.
Damit liegt Österreich deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Im Schnitt erhöhten sich die Gebrauchtwagenpreise in Europa in den vergangenen sechs Jahren um 34 Prozent, wie die Daten von AutoScout24 zeigen.
Minimaler Preisrückgang ist keine Entlastung
Konkret kostete ein Gebrauchtwagen in Österreich im Jahr 2025 durchschnittlich 29.505 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das zwar einen minimalen Rückgang um 0,1 Prozent – 2024 lag der Durchschnittspreis noch bei 29.543 Euro. Von einer spürbaren Entlastung für Käuferinnen und Käufer kann jedoch keine Rede sein.
Zum Vergleich: Europaweit lag der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis im Jahr 2025 bei rund 25.500 Euro und damit deutlich unter dem österreichischen Niveau.
