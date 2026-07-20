Popstar Robbie Williams stellt Klopp gemeine Frage

Kritik an englischer Presse

Auch auf sein eigenes Nationalteam, die „Three Lions“, kam der Brite zu sprechen, kritisierte vor allem die negative heimische Medienberichterstattung nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien. „Wir haben einen Typ, der da vorne steht und sagt: Ich kann das. Das ist Jude Bellingham. Und jeder in England versucht, ihn nach unten zu ziehen“, meinte Williams fassungslos. „Die englische Presse zerstört Thomas Tuchel, aber das macht sie mit jedem, der dieses Amt hat. Es ist egal, ob das Thomas ist oder Gareth Southgate oder Eddie Howe“, so der Popstar.