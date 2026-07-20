Popstar Robbie Williams stellt Klopp gemeine Frage

Ist Jürgen Klopp der richtige Mann für den DFB-Trainerjob? Auf jeden Fall, wenn es nach Popstar Robbie Williams geht. Der Brite crashte die WM-Berichterstattung auf MagentaTV und sprach „Kloppo“ vor laufender Kamera auf die Verhandlungen mit dem DFB an.
Während Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller gemeinsam mit Moderatoren Johannes B. Kenrner, Laura Wontorra und Tabea Kemme das abgeschlossene WM-Finale analysierten, trat plötzlich Popstar Robbie Williams, der bei der Eröffnungszeremonie aufgetreten war, ins Bild. Klopp sorgte direkt für den ersten Lacher, als er meinte: „Als ich Robbie das letzte Mal sah, trug er nur Unterwäsche.“ Williams revanchierte sich und sprach den Deutschen auf seine Verhandlungen mit dem DFB an.
Freche Frage an Klopp
„Ich habe gehört, dass du sehr happy bist mit deinem Job. Würdest du auch einen anderen Job annehmen?“, fragte der Popstar frech. „Ich weiß, dass die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Trainer braucht. Einen charismatischen Anführer, der ein Gewinner ist“, führte er fort. Klopp ließ sich aber nicht aus der Reserve locken, meinte bloß, „es ginge in die richtige Richtung“ und durch die WM hätte er „noch keine Zeit gehabt, etwas zu finalisieren“.
Kritik an englischer Presse
Auch auf sein eigenes Nationalteam, die „Three Lions“, kam der Brite zu sprechen, kritisierte vor allem die negative heimische Medienberichterstattung nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien. „Wir haben einen Typ, der da vorne steht und sagt: Ich kann das. Das ist Jude Bellingham. Und jeder in England versucht, ihn nach unten zu ziehen“, meinte Williams fassungslos. „Die englische Presse zerstört Thomas Tuchel, aber das macht sie mit jedem, der dieses Amt hat. Es ist egal, ob das Thomas ist oder Gareth Southgate oder Eddie Howe“, so der Popstar.
Die Three Lions sind seit dem Titelgewinn 1966 im eigenen Land ohne große Trophäe – 2028 findet die EM in Großbritannien statt. Tuchel hat einen Vertrag bis zu dem Großereignis in zwei Jahren.
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