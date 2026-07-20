Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

WM-Sendung gecrasht

Popstar Robbie Williams stellt Klopp gemeine Frage

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 10:52
Robbie Williams stellte Jürgen Klopp im Live-TV eine gemeine Frage.
Robbie Williams stellte Jürgen Klopp im Live-TV eine gemeine Frage.(Bild: Krone KREATIV/AP/Ashley Landis/AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist Jürgen Klopp der richtige Mann für den DFB-Trainerjob? Auf jeden Fall, wenn es nach Popstar Robbie Williams geht. Der Brite crashte die WM-Berichterstattung auf MagentaTV und sprach „Kloppo“ vor laufender Kamera auf die Verhandlungen mit dem DFB an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller gemeinsam mit Moderatoren Johannes B. Kenrner, Laura Wontorra und Tabea Kemme das abgeschlossene WM-Finale analysierten, trat plötzlich Popstar Robbie Williams, der bei der Eröffnungszeremonie aufgetreten war, ins Bild. Klopp sorgte direkt für den ersten Lacher, als er meinte: „Als ich Robbie das letzte Mal sah, trug er nur Unterwäsche.“ Williams revanchierte sich und sprach den Deutschen auf seine Verhandlungen mit dem DFB an.

Lesen Sie auch:
Fabian Ruiz jubelt mit dem WM-Pokal.
Nicht Yamal oder Rodri
Historische Erfolgsserie für diesen Spanien-Kicker
20.07.2026
Nicht zu stoppen
Irre! Lamine Yamal knackt den nächsten Rekord
20.07.2026
Ganz Spanien jubelt
WM-Finale: Dreijähriger stiehlt Helden die Show
20.07.2026
„Krone“-Stopplicht
Erfrischende WM – bis auf Trumps dubiose Aktionen
20.07.2026
Wem er Treffer widmet
Liebes-Aus und Goldtor! Das ist Spaniens WM-Held
20.07.2026
Messi vergießt Tränen
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
20.07.2026
Fragezeichen um Messi
Bittere Tränen! Argentiniens Teamchef bricht PK ab
20.07.2026
Fotos statt Abgang
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
20.07.2026
Sieg nach Verlängerung
Zweiter Stern perfekt: Spanien ist Weltmeister!
20.07.2026

Freche Frage an Klopp
„Ich habe gehört, dass du sehr happy bist mit deinem Job. Würdest du auch einen anderen Job annehmen?“, fragte der Popstar frech. „Ich weiß, dass die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Trainer braucht. Einen charismatischen Anführer, der ein Gewinner ist“, führte er fort. Klopp ließ sich aber nicht aus der Reserve locken, meinte bloß, „es ginge in die richtige Richtung“ und durch die WM hätte er „noch keine Zeit gehabt, etwas zu finalisieren“.

England-Trainer Thomas Tuchel
England-Trainer Thomas Tuchel(Bild: AFP/ARIC BECKER)

Kritik an englischer Presse
Auch auf sein eigenes Nationalteam, die „Three Lions“, kam der Brite zu sprechen, kritisierte vor allem die negative heimische Medienberichterstattung nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien. „Wir haben einen Typ, der da vorne steht und sagt: Ich kann das. Das ist Jude Bellingham. Und jeder in England versucht, ihn nach unten zu ziehen“, meinte Williams fassungslos. „Die englische Presse zerstört Thomas Tuchel, aber das macht sie mit jedem, der dieses Amt hat. Es ist egal, ob das Thomas ist oder Gareth Southgate oder Eddie Howe“, so der Popstar. 

Die Three Lions sind seit dem Titelgewinn 1966 im eigenen Land ohne große Trophäe – 2028 findet die EM in Großbritannien statt. Tuchel hat einen Vertrag bis zu dem Großereignis in zwei Jahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 10:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
170.213 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
138.819 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
117.696 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2116 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1842 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1833 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Krone-WM-Studio
Warum Spanien auch in Zukunft dominieren wird
Sportkrone Inside
Kein Happy End für Messi – Spanien ist Weltmeister
WM-Sendung gecrasht
Popstar Robbie Williams stellt Klopp gemeine Frage
Brunnen bricht ein
Trümmer erschlagen Fan (13) im WM-Siegesrausch
Plötzlich wird es wild
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf