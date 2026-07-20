Die Diddl-Maus feiert ihr großes Comeback

Eine kleine Maus mit großen Ohren und riesigen Füßen hat eine ganze Generation geprägt, nun feiert sie ihr Comeback: Die Diddl-Maus ist jetzt auch wieder in Österreich verfügbar.
Die Kult-Maus war in den Neunzigern in nahezu allen Kinderzimmern zu finden, egal ob als Motiv auf Duftblöcken, Freundebüchern, Stiften und Polstern oder als Kuscheltier.
Was Eltern damals begeistert hat, soll jetzt für ihre Kinder interessant werden. „Vertraute Motive treffen auf zeitgemäße Designs und hochwertige Produkte, ohne den besonderen Charakter der Figur zu verlieren. So bleibt Diddl auch heute das, was die kleine Maus schon immer war: ein treuer Begleiter für Kinder und eine liebevolle Erinnerung für alle, die mit ihr aufgewachsen sind“, so das deutsche Unternehmen WARIMEX zum Verkaufsstart am 20. Juli in Österreich.
Nur limitierte Auflage
Fans in sozialen Medien freuen sich jedenfalls schon auf die neue Diddl-Maus. Da alle Kollektionen bewusst nur in limitierter Auflage erscheinen werden, dürften einige ihre Sammlungen wohl aufstocken.
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