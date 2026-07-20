Die Diddl-Maus feiert ihr großes Comeback

Was Eltern damals begeistert hat, soll jetzt für ihre Kinder interessant werden. „Vertraute Motive treffen auf zeitgemäße Designs und hochwertige Produkte, ohne den besonderen Charakter der Figur zu verlieren. So bleibt Diddl auch heute das, was die kleine Maus schon immer war: ein treuer Begleiter für Kinder und eine liebevolle Erinnerung für alle, die mit ihr aufgewachsen sind“, so das deutsche Unternehmen WARIMEX zum Verkaufsstart am 20. Juli in Österreich.