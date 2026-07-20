Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkaufsstart in Ö

Die Diddl-Maus feiert ihr großes Comeback

Viral
20.07.2026 10:32
Die Diddl-Maus feiert ihr Comeback.
Die Diddl-Maus feiert ihr Comeback.(Bild: Krone KREATIV/Diddl/Warimex)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Eine kleine Maus mit großen Ohren und riesigen Füßen hat eine ganze Generation geprägt, nun feiert sie ihr Comeback: Die Diddl-Maus ist jetzt auch wieder in Österreich verfügbar.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kult-Maus war in den Neunzigern in nahezu allen Kinderzimmern zu finden, egal ob als Motiv auf Duftblöcken, Freundebüchern, Stiften und Polstern oder als Kuscheltier.

Lesen Sie auch:
Eine neue Studie von Kleinanzeigen zeigt, warum junge Menschen auf Retro-Spielzeug abfahren.
Pokémon, LEGO & Co.
Diese Kindheitshelden sind plötzlich wieder Kult
04.06.2026

Was Eltern damals begeistert hat, soll jetzt für ihre Kinder interessant werden. „Vertraute Motive treffen auf zeitgemäße Designs und hochwertige Produkte, ohne den besonderen Charakter der Figur zu verlieren. So bleibt Diddl auch heute das, was die kleine Maus schon immer war: ein treuer Begleiter für Kinder und eine liebevolle Erinnerung für alle, die mit ihr aufgewachsen sind“, so das deutsche Unternehmen WARIMEX zum Verkaufsstart am 20. Juli in Österreich.

Nur limitierte Auflage
Fans in sozialen Medien freuen sich jedenfalls schon auf die neue Diddl-Maus. Da alle Kollektionen bewusst nur in limitierter Auflage erscheinen werden, dürften einige ihre Sammlungen wohl aufstocken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
20.07.2026 10:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
ComebackElternKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Unfall
Hase holt mit Karatekick Fahrer vom E-Scooter
„Beste Gratiswerbung“
Nutella im All: NASA erklärt das virale Video
Die Striche ziehen sich über mehrere Räume.
Niemand war zu Hause
Sauger „verschönerte“ mit Filzstift ganzen Boden
Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
170.213 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
138.819 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
117.696 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2116 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1842 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1833 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Viral
Verkaufsstart in Ö
Die Diddl-Maus feiert ihr großes Comeback
Wind trennte Gruppe
Fischer retteten fünf Schiffbrüchige in Indonesien
Schirme flogen davon
Kampfjet rast nur Meter über Badegäste hinweg
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf