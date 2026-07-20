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Nicht Yamal oder Rodri

Historische Erfolgsserie für diesen Spanien-Kicker

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 09:59
Fabian Ruiz jubelt mit dem WM-Pokal.
Fabian Ruiz jubelt mit dem WM-Pokal.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Nächster Titel in der beeindruckenden Sammlung von Spanien-Kicker Fabian Ruiz. Derzeit darf sich der 30-jährige Europameister, Champions-League-Sieger und jetzt auch noch Weltmeister nennen. Und dann darf er im Finale mit einem Jubiläumssieg auch noch eine beeindruckende Serie fortführen! 

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Wer an Spaniens Weltmeister-Truppe denkt, dem kommt Fabian Ruiz vermutlich nicht als Erster in den Sinn. Gegenüber Superstar Lamine Yamal, Mittelfeld-Motor Rodri oder dem schier unüberwindbaren Torwart Unai Simon rückt der PSG-Kicker etwas in den Hintergrund. 

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Das kann sich sehen lassen
Dabei blickt er auf eine unglaubliche Bilanz im Spanien-Dress. Das WM-Finale war das 50. Spiel, in dem er für die „Furia Roja“ auf dem Platz gestanden ist. In all diesen Matches hat er noch keine Niederlage nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung hinnehmen müssen. Ein Rekord! Gekrönt nun durch den WM-Titel! 

Fabian Ruiz im Duell mit Lionel Messi
Fabian Ruiz im Duell mit Lionel Messi(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Und als wäre das nicht genug, gibt es noch ein beeindruckendes Alleinstellungsmerkmal für den 30-Jährigen. Denn der PSG-Kicker ist derzeit der einzige Fußballer, der sowohl amtierender Weltmeister als auch Europameister und Champions-League-Sieger ist. 

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