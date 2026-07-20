Historische Erfolgsserie für diesen Spanien-Kicker

Das kann sich sehen lassen

Dabei blickt er auf eine unglaubliche Bilanz im Spanien-Dress. Das WM-Finale war das 50. Spiel, in dem er für die „Furia Roja“ auf dem Platz gestanden ist. In all diesen Matches hat er noch keine Niederlage nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung hinnehmen müssen. Ein Rekord! Gekrönt nun durch den WM-Titel!