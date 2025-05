Eskimo nimmt jetzt diesen Klassiker aus Sortiment!

Mit dem Sortiment spiegle das Unternehmen „die Vorlieben und Bedürfnisse unserer Konsumentinnen und Konsumenten wider“. In die langfristige Gestaltung fließen vor allem die Wünsche der Kunden sowie aktuelle Trends ein. „Da der Platz in den Truhen begrenzt ist, ist es uns nur durch regelmäßige Anpassungen möglich, auf die sich verändernde Nachfrage-Landschaft einzugehen und Innovationen auf den Markt zu bringen“, so Eskimo.