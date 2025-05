Aus für Brickerl: Welches Eis wollen Sie zurück?

Heimlich, still und leise verbannte Eskimo seinen Klassiker aus den Kühltruhen. Ein Schicksal, das schon andere Sorten ereilte. Paiper, Tschisi, Doppellutscher und Co. – welches Eis fehlt Ihnen am meisten? Seit Mittwoch können „Krone“-Leser abstimmen, zurzeit liegen drei Sorten Kopf an Kopf, geben Sie Ihrem Favoriten jetzt Ihre Stimme!