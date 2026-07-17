Mörbisch ganz im Rausch des Glamours

Umspült wird dieser von einem regelrechten Stiegentsunami. Insgesamt 1002 Meter Stufenmeter so weit das Auge reicht. Das hat seine Tücken: Das Konzept geht auf, wenn die tanzende Cagelles-Truppe in Vollbesetzung die Bühne entert, und Beine und Boas von links bis rechts durch die Luft wirbeln, dass es nur so schrillt. In den Kammerspiel-artigen Szenen jedoch, die einen Großteil der Komödie rund um Nachtclubbesitzer Georges und seinen Mann Albin ausmachen, bleiben die Bühnen-Flanken oft unbeholfen leer.