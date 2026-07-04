Besonderes Engagement verdient Anerkennung

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25. Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.