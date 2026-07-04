Besonderes Engagement verdient Anerkennung

Mit der Herzensmensch-Aktion suchen wir auch dieses Jahr wieder außergewöhnliche Menschen, Vereine und junge Vorbilder, die unsere Gesellschaft ein Stück besser machen. Auch Vorjahressieger Ulrich Mattersberger will Sie, liebe Leserinnen und Leser, motivieren zu nominieren.
Berührende Geschichten, heldenhafte Taten und bewegende Schicksale erreichen uns Woche für Woche in der „Krone“-Redaktion. Anlässlich unseres fünfjährigen Jubiläums möchten wir auch heuer wieder jene Menschen auf die große Bühne holen, die oft im Verborgenen Großartiges leisten.
Nach der Auszeichnung geht der Einsatz weiter
Im vergangenen Jahr wurde Ulrich Mattersberger in der Kategorie „Einzelperson“ für seinen unermüdlichen Einsatz am Ergometer ausgezeichnet. Der Osttiroler hat im Laufe der Jahre mehr als eine Million Euro an Spendengeldern erradelt. „Die Herzensmensch-Gala war wirklich toll – es hat mich sehr geehrt“, erzählt Mattersberger, der noch immer gerührt auf die Auszeichnung zurückblickt.
Der rüstige Sportler mit den „strammen Wadeln“ tritt auch nach seiner Wahl zum Herzensmenschen zukünftig für den guten Zweck in die Pedale. „Ich möchte weiterhin ein Vorbild sein und Menschen motivieren, selbst solche Aktionen ins Leben zu rufen“, betont er.
Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:
Nominieren Sie ihren Herzensmensch
Derzeit sammelt der Osttiroler Spenden für Menschen, die an ME/CFS leiden – einer schweren neuroimmunologischen Erkrankung. Darüber hinaus unterstützt der Athlet die Lebenshilfe Osttirol, das SOS-Kinderdorf Nußdorf-Debant sowie die Renovierung der Michaelskirche. Sein Appell: „Nominieren Sie Menschen, die Gutes tun. So können Bedürftige unterstützt und gleichzeitig weitere Vorbilder vor den Vorhang geholt werden.“
Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25. Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.
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