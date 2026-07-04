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„Krone“-Herzensmensch

Besonderes Engagement verdient Anerkennung

Kärnten
04.07.2026 07:00
Ulrich Mattersberger (zweiter von links) wurde vergangenes Jahr umringt von seinen Liebsten als ...
Ulrich Mattersberger (zweiter von links) wurde vergangenes Jahr umringt von seinen Liebsten als Herzensmensch gekürt.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit der Herzensmensch-Aktion suchen wir auch dieses Jahr wieder außergewöhnliche Menschen, Vereine und junge Vorbilder, die unsere Gesellschaft ein Stück besser machen. Auch Vorjahressieger Ulrich Mattersberger will Sie, liebe Leserinnen und Leser, motivieren zu nominieren. 

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Berührende Geschichten, heldenhafte Taten und bewegende Schicksale erreichen uns Woche für Woche in der „Krone“-Redaktion. Anlässlich unseres fünfjährigen Jubiläums möchten wir auch heuer wieder jene Menschen auf die große Bühne holen, die oft im Verborgenen Großartiges leisten.

Nach der Auszeichnung geht der Einsatz weiter 
Im vergangenen Jahr wurde Ulrich Mattersberger in der Kategorie „Einzelperson“ für seinen unermüdlichen Einsatz am Ergometer ausgezeichnet. Der Osttiroler hat im Laufe der Jahre mehr als eine Million Euro an Spendengeldern erradelt. „Die Herzensmensch-Gala war wirklich toll – es hat mich sehr geehrt“, erzählt Mattersberger, der noch immer gerührt auf die Auszeichnung zurückblickt.

Der rüstige Sportler mit den „strammen Wadeln“ tritt auch nach seiner Wahl zum Herzensmenschen zukünftig für den guten Zweck in die Pedale. „Ich möchte weiterhin ein Vorbild sein und Menschen motivieren, selbst solche Aktionen ins Leben zu rufen“, betont er.

Der Ablauf:

Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:

  • In der Nominierungsphase können Sie bis 1. August Ihren Herzensmenschen in einer von drei Kategorien (Einzelpersonen, Vereine, U25) nominieren.
  • Eine Jury wählt die Preisträger in den Kategorien Einzelpersonen und U25 aus. Sie trifft auch die Vorauswahl bei den Vereinen.
  • Voting-Phase: Um die Top 3 der Vereine zu ermitteln, wird es ein Voting geben, bei dem Sie Ihren Lieblingsverein unterstützen können (Start ab 16. August).
  • Die Preise: Einzelpersonen bekommen jeweils 1000 Euro, für Vereine gibt es 5000 (1. Platz), 3000 (2. Platz) und 2000 Euro (3. Platz). Für die jungen Herzensmenschen (U25) haben wir besondere Preise.
  • Gemeinsam lassen wir die Herzensmenschen bei einer großen Gala im Oktober hochleben.

 

Nominieren Sie ihren Herzensmensch
Derzeit sammelt der Osttiroler Spenden für Menschen, die an ME/CFS leiden – einer schweren neuroimmunologischen Erkrankung. Darüber hinaus unterstützt der Athlet die Lebenshilfe Osttirol, das SOS-Kinderdorf Nußdorf-Debant sowie die Renovierung der Michaelskirche. Sein Appell: „Nominieren Sie Menschen, die Gutes tun. So können Bedürftige unterstützt und gleichzeitig weitere Vorbilder vor den Vorhang geholt werden.“

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25. Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.

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