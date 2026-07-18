Stadtrichter luden zum „Bla Bla“-Fest bei Hudelist

„Die Stadtrichter zu Clagenfurth geben sich die Ehre“, hieß es in der Einladung zum bereits traditionellen Sommerfest des Vereins, „zum dritten exklusiven Weinfest am Weingut Hudelist einzuladen!“

Dieser Einladung folgten zahlreiche langjährige Unterstützer, Wegbegleiter, Freunde und Partner – bei Kasnudeln der Norischen Nudelwerkstatt, Jause von Frierss und Morle-Eis wurde angestoßen, geplaudert und ein Glaserl genossen. Für musikalische Unterhaltung sorgte Sänger Manuel Brunner.