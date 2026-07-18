Stadtrichter luden zum „Bla Bla“-Fest bei Hudelist

Die Stadtrichter zu Clagenfurth luden zum Sommerfest beim Weingut Hudelist im Norden der Kärntner Landeshauptstadt.
„Die Stadtrichter zu Clagenfurth geben sich die Ehre“, hieß es in der Einladung zum bereits traditionellen Sommerfest des Vereins, „zum dritten exklusiven Weinfest am Weingut Hudelist einzuladen!“
Dieser Einladung folgten zahlreiche langjährige Unterstützer, Wegbegleiter, Freunde und Partner – bei Kasnudeln der Norischen Nudelwerkstatt, Jause von Frierss und Morle-Eis wurde angestoßen, geplaudert und ein Glaserl genossen. Für musikalische Unterhaltung sorgte Sänger Manuel Brunner.
Mit dabei waren neben Burggraf Willi Noll, KAC-Legende Hans Schaunig und Fotograf Wolfi Handler mit den versammelten Stadtrichter-Kollegen sowie Aspiranten – u.a. Patrick Jochum und Markus Sylle – sowie der Winzer-Familie Tobias, Sissy und Michael Hudelist auch noch Vertreter der Stadtpolitik wie Magistratsdirektorin Isabella Jandl, Bürgermeister Christian Scheider und seine Vize Ronald Rabitsch und Patrick Jonke, Touristiker Helmuth Micheler, Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, Woody-Chefs Sandro und Gerhard Piroutz, Landessportdirektor und Musiker Arno Arthofer, ...
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