SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex

Pinker Absturz

Teuer, was ihre Vertrauenswürdigkeit angeht, kam die erste Regierungsbeteiligung gleich die NEOS zu stehen. Ihre Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger stürzte zehn Punkten auf minus sechs Punkte ab. OGM-Chef Bachmayer vermutet, dass sie etwas zu viel über ein zeitgemäßes Update der Neutralität nachgedacht haben könnte. Bildungsminister Christoph Wiederkehr verlor gleich elf Punkte, gleich viel büßte auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ein. Am Schlimmsten erwischte es aber Staatssekretär Josef Schellhorn. Von plus fünf im April ging es auf minus 20 im September. Bachmayer sieht ein „amateurhaftes Stolpern“ über ein größeres Dienstauto.