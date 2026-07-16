Flugplatz bleibt für die gesamte Saison gesperrt

Flugplatzverordnung von 1972

„Die Saison ist damit gelaufen“, sagt Weigl zerknirscht. Auf die Behörde ist er keineswegs sauer: „Sie hat keinen Ermessensspielraum und muss sich an die Gesetze halten. Allerdings stammt die für uns geltende Zivilflugplatzverordnung aus dem Jahr 1972. Vielleicht kommt bald eine Novelle, die uns sehr helfen würde.“ In den vergangenen fünf Jahrzehnten habe sich die Technik enorm weiterentwickelt. Selbst bei schlechtem Wetter könnten größere Flugzeuge in Hirschbach schon nach 300 Metern abheben, Zwei-Sitzer-Maschinen benötigen zum Starten 160 Meter. „Unsere Startbahn misst 405 Meter und ist laut Gesetz noch zu kurz. Ich bin zuversichtlich, dass 2027 wieder in Hirschbach geflogen werden kann“, erklärt Weigl.