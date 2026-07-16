Auf Harmonie folgte Albtraum für Tirolerin

In der U-Haft viel Zeit zum Nachdenken

Grund: Rasende Eifersucht sowie „mangelnde Impulskontrolle“, wie der Angeklagte, der sich vollumfänglich schuldig bekannte, zu Protokoll gab. „Es tut mir alles sehr leid und ich wünsche ihr alles Glück der Welt“, sagte er beim Prozess geknickt und reumütig. Er habe in der U-Haft seit Ende April genügend Zeit gehabt, „zu reflektieren“. Zuvor hatte sich der Verwaltungsangestellte nicht geständig gezeigt, alles beschönigt.