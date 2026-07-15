Suchthilfe in Vorarlberg wird neu ausgerichtet

Antwort auf verändertes Suchtverhalten

Laut Primaria Simone Bratl reagiere man damit auch auf das sich verändernde Suchtverhalten: „Wir sind zunehmend mit komplexen Mehrfachabhängigkeiten konfrontiert. Ein oft toxischer und gefährlicher Mischkonsum von unterschiedlichen Substanzen ist heute immer häufiger die Regel.“ Das adaptierte Modell soll wissenschaftliche Standards mit der klinischen Praxis verbinden. Es schaffe klar definierte Behandlungspfade, die für mehr Struktur und Steuerbarkeit innerhalb der Stiftung sorgen würden, so die Verantwortlichen. Das neue Medizin- und Therapiekonzept ist zudem eingebettet in die bestehende Psychiatrie- und Suchtstrategie des Landes. „Es ist ein wichtiges Instrument für uns, das die gesamte Versorgungskette in der Suchtarbeit abbildet“, betont Greti Schmid, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Maria Ebene.