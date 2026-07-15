Suchthilfe in Vorarlberg wird neu ausgerichtet

Das Suchtkrankenhaus Maria Ebene in Frastanz beschreitet therapeutisch neue Wege. Behandlungen sollen künftig vorrangig ambulant stattfinden. Der größte Vorteil des neuen Konzeptes: Die Wartezeiten für Betroffene verkürzen sich massiv.
Die Stiftung Maria Ebene hat ihr Therapiekonzept für Suchterkrankungen grundlegend reformiert. Am Mittwoch wurde in Frastanz der neue Grundsatz „digital vor ambulant vor stationär“ vorgestellt. Die ambulante Versorgung wird damit zur Regelform. Ein stationärer Aufenthalt erfolgt nur noch bei klaren medizinischen Notwendigkeiten und wird von Beginn weg mit einer Nachbetreuung verknüpft.
Antwort auf verändertes Suchtverhalten
Laut Primaria Simone Bratl reagiere man damit auch auf das sich verändernde Suchtverhalten: „Wir sind zunehmend mit komplexen Mehrfachabhängigkeiten konfrontiert. Ein oft toxischer und gefährlicher Mischkonsum von unterschiedlichen Substanzen ist heute immer häufiger die Regel.“ Das adaptierte Modell soll wissenschaftliche Standards mit der klinischen Praxis verbinden. Es schaffe klar definierte Behandlungspfade, die für mehr Struktur und Steuerbarkeit innerhalb der Stiftung sorgen würden, so die Verantwortlichen. Das neue Medizin- und Therapiekonzept ist zudem eingebettet in die bestehende Psychiatrie- und Suchtstrategie des Landes. „Es ist ein wichtiges Instrument für uns, das die gesamte Versorgungskette in der Suchtarbeit abbildet“, betont Greti Schmid, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Maria Ebene.
Wartezeit drastisch reduziert
Ein erster großer Erfolg ist die Reduktion der Wartezeit für eine Langzeittherapie von über einem Jahr auf nunmehr rund zwei Monate. Dies gelingt durch den Ausbau der tagesklinischen Angebote. Soll meinen: Die kostenintensiven stationären Aufenthalte werden durch eine längere und strukturierte Nachsorge ausgeglichen. Das soll den Betroffenen die Rückkehr in den Alltag erleichtern und sie sozial stabilisieren.
Jahresbericht zeigt hohe Auslastung
Der aktuelle Jahresbericht für 2025 belegt die hohe Nachfrage – und auch die Notwendigkeit von Reformen: Im Vorjahr gab es 469 stationäre Aufnahmen, die Auslastung der Betten lag bei fast 90 Prozent. Die ambulanten „Clean“-Beratungsstellen betreuten insgesamt 1630 Klienten, davon 300 in Substitution. Die Suchtprävention „Supro“ erreichte sogar 9641 Personen.
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