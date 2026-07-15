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Mit einem Kick zum neuen Unternehmensstandort

Vorarlberg
15.07.2026 19:15
Benno Kofler (IT), Bürgermeister Patrick Wiedl, Wirtschaftsgemeinderat Simon Ender, ...
Benno Kofler (IT), Bürgermeister Patrick Wiedl, Wirtschaftsgemeinderat Simon Ender, Digitalisierungsgemeinderätin Eveline Mairer, Manuel Müller und Raimund Zirker (Abteilung Wirtschaft und Vermögen) im Betriebsgebiet „Heitere“.(Bild: Marktgemeinde Lustenau)
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Von Vorarlberg-Krone

Die Marktgemeinde Lustenau macht als erste Kommune Vorarlbergs freie Gewerbeflächen und Geschäftslokale auf einer interaktiven Online-Plattform öffentlich zugänglich. Eine neue Liegenschafts-App soll den Ansiedlungsprozess für Unternehmen transparenter und digitaler gestalten.

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Die Suche nach geeigneten Gewerbeflächen oder leer stehenden Geschäftslokalen in Gemeinden läuft oft noch über persönliche Netzwerke oder direkte Anfragen im Rathaus. Die Marktgemeinde Lustenau geht nun einen anderen Weg und stellt ihre verfügbaren Betriebsareale sowie Geschäftsräumlichkeiten digital zur Verfügung. Über ein neues Online-Tool sollen potenzielle Investoren und lokale Betriebe freie Areale finden, einsehen und filtern können.

Entwickelt wurde die sogenannte Liegenschafts-App vom lokalen IT-Dienstleister „arkulpa“. Die Plattform bereitet Daten wie Grundstücksnummern, Widmungen, Flächengrößen, Preise und Lagepläne visuell auf. Auch verfügbare Geschäftslokale im Gemeindegebiet sind samt Status erfasst. Über Filterfunktionen können Interessenten gezielt nach Kriterien wie Quadratmeterpreis oder Flächengröße suchen. Ziel der Initiative ist es bürokratische Hürden abzubauen und den Zugang zu freien Liegenschaften zu vereinfachen.

Über 16 Hektar freie Betriebsflächen im Fokus
Im Zentrum des digitalen Angebots stehen die drei großen Lustenauer Betriebsgebiete: „Industrie Nord“, „Millennium Park“ und „Heitere“. Insgesamt verfügt die Rheintalgemeinde derzeit über mehr als 16 Hektar sofort oder mittelfristig verfügbare Flächen, insbesondere in den Erweiterungsgebieten des „Millennium Parks Süd“ und der „Heitere“.

Im Betriebsgebiet „Heitere“ gibt es über 14 Hektar frei verfügbare Flächen und im „Millennium ...
Im Betriebsgebiet „Heitere“ gibt es über 14 Hektar frei verfügbare Flächen und im „Millennium Park“ 2,2 Hektar.(Bild: Marktgemeinde Lustenau)

Diese Gebiete verzeichneten zuletzt namhafte Zuzüge und Erweiterungen. So siedelten sich im „Millennium Park“ jüngst Betriebe wie die EGD Installations GmbH, die Mohrenbrauerei und der Getränkehersteller „Vo üs“ an. Im Areal „Heitere“ sind neben dem Werkzeugbauer Stanztech mittlerweile auch Unternehmen wie Lustenauer Senf, der Filament-Hersteller Extrudr und das Hanf-Start-up Hempions vertreten. „Mit den zusammenhängenden Gebieten Millennium Park und Heitere verfügt Lustenau über eines der größten geschlossenen Betriebsgebiete im Bundesland“, erläuterte Wirtschaftsgemeinderat Simon Ender. 

Leitfaden soll Genehmigungsverfahren beschleunigen
Ergänzend zur Immobiliensuche hat die Gemeinde einen digitalen „Leitfaden Betriebsansiedlung“ veröffentlicht. Dieser soll Unternehmen Schritt für Schritt durch das oft komplexe kommunale Verfahren lotsen. Der Pfad reicht von der ersten Kontaktaufnahme mit der Wirtschaftsabteilung über die interne Standortprüfung und die Beratung im Wirtschaftsausschuss hin zum finalen Beschluss in der Gemeindevertretung sowie den anschließenden behördlichen Bau- und Genehmigungsverfahren.

„Mit diesem Angebot wollen wir den Servicecharakter der Gemeindeverwaltung stärken“, erklärt die für Digitalisierung zuständige Gemeinderätin Eveline Mairer. Die Kombination aus offener Immobiliendatenbank und transparentem Behördenleitfaden soll die administrative Vorlaufzeit für Betriebsansiedlungen verkürzen und Lustenau im regionalen Standortwettbewerb positionieren.

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