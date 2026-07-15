Mit einem Kick zum neuen Unternehmensstandort

Leitfaden soll Genehmigungsverfahren beschleunigen

Ergänzend zur Immobiliensuche hat die Gemeinde einen digitalen „Leitfaden Betriebsansiedlung“ veröffentlicht. Dieser soll Unternehmen Schritt für Schritt durch das oft komplexe kommunale Verfahren lotsen. Der Pfad reicht von der ersten Kontaktaufnahme mit der Wirtschaftsabteilung über die interne Standortprüfung und die Beratung im Wirtschaftsausschuss hin zum finalen Beschluss in der Gemeindevertretung sowie den anschließenden behördlichen Bau- und Genehmigungsverfahren.