Handelsbilanzüberschuss im Ländle auf Rekordniveau

Vorarlberg setzt österreichweit die Standards

Ebenfalls beeindruckend fallen zwei weitere Kennzahlen aus: Die Exportquote lag im Vorjahr bei 57 Prozent, daraus resultiert ein Pro-Kopf-Exportwert von 32.007 Euro – auch damit setzt das Ländle österreichweit Maßstäbe. „Besonders erfreulich ist, dass die Nachfrage aus unseren wichtigsten Exportmärkten wieder anzieht. Nichtsdestotrotz ist gerade unsere exportorientierte Industrie auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Wir werden unsere Vorhaben in Sachen Bürokratieabbau und in Bezug auf den Fachkräftemangel konsequent vorantreiben“, verspricht Landeshauptmann Markus Wallner. Ins gleiche Horn bläst Wirtschaftslandesrat Marco Tittler: „Der hohe Handelsüberschuss zeigt, dass unsere Betriebe auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich auf den internationalen Märkten bestehen. Während wir uns am Standort Vorarlberg weiterhin auf unsere Stärken konzentrieren, müssen wir aber auch neue Märkte erschließen.“