Zumtobel: Mit eisernem Sparkurs gegen die Krise

Der Dornbirner Leuchtenhersteller blickt auf ein turbulentes Geschäftsjahr zurück. Weil die Baukonjunktur in Europa spürbar schwächelt und vor allem die Industrie bei Investitionen auf der Bremse steht, ging der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um gut fünf Prozent auf rund 1,04 Milliarden Euro zurück. Vor allem in den europäischen Kernmärkten hielten sich die Kunden merklich zurück, während die Regionen Amerika und Nahost immerhin für positive Impulse sorgen konnten. Dass das operative Ergebnis mit einem bereinigten Betriebsgewinn von 42,4 Millionen Euro dennoch weitgehend stabil gehalten werden konnte, verdankt das Unternehmen einem konsequenten Sparkurs.