Verkehrschaos nach medizinischem Notfall

Die Feuerwehr Feldkirch-Stadt rückte mit einem technischen Zug zur Unfallstelle aus. Zum Glück gelang es den Florianijüngern, die Frau ohne den Einsatz von schwerem Gerät aus dem Wrack zu befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht.