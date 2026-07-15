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Gegen Lkw gekracht

Verkehrschaos nach medizinischem Notfall

Vorarlberg
15.07.2026 15:15
Die Rettungskräfte hatten am Einsatzort alle Hände voll zu tun.
Die Rettungskräfte hatten am Einsatzort alle Hände voll zu tun.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein medizinischer Notfall bei einer 27-jährigen Pkw-Lenkerin hat am frühen Mittwochnachmittag auf der L191 in Feldkirch zu einem schweren Verkehrsunfall und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

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Gegen 13 Uhr geriet die 27-jährige Deutsche auf Höhe des Landesgerichts plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw samt Anhänger. Die junge Frau war nach dem Zusammenstoß zunächst nicht ansprechbar und im stark beschädigten Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr Feldkirch-Stadt rückte mit einem technischen Zug zur Unfallstelle aus. Zum Glück gelang es den Florianijüngern, die Frau ohne den Einsatz von schwerem Gerät aus dem Wrack zu befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht.

Kilometerlange Staus rundum die Schillerstraße
Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die L191 auf Höhe des Landesgerichts in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Im dichten Nachmittagsverkehr bildeten sich rasch kilometerlange Rückstaus in alle Richtungen. 

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