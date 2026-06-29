Drei Tote bei Badedrama: Wie konnte das passieren?

Wasserwalzen werden oft unterschätzt

Plaichner selbst hat nur eine Empfehlung parat: „Das Wichtigste ist die Prävention: also einen Bogen um solche Stellen machen.“ Gerät man dennoch in eine Wasserwalze, sollte man nicht gegen den Sog ankämpfen, sondern sich nach unten ziehen zu lassen, um dann dem Gewässerboden entlang von der Walze flussabwärts ausgespült zu werden. „Das ist aber leicht gesagt, in der konkreten Situation ist das schwierig.“