Hohenems: Wasserverbrauch um 50 Prozent gestiegen

Eigene Quellen gehen zurück

Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit sind die städtischen Quellen merklich zurückgegangen. Um den gestiegenen Bedarf zu decken, müssen derzeit bis zu 80 Prozent des Wassers vom Trinkwasserverband Rheintal bezogen werden. Obwohl auch dort die Grundwasserstände sinken, ist die Versorgungslage aktuell noch ausreichend.