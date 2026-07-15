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Hohenems: Wasserverbrauch um 50 Prozent gestiegen

Vorarlberg
15.07.2026 13:25
Die Stadt Hohenems bittet ihre Bürgerinnen und Bürger, in den kommenden Tagen und Wochen auf das ...
Die Stadt Hohenems bittet ihre Bürgerinnen und Bürger, in den kommenden Tagen und Wochen auf das Befüllen von Pools zu verzichten.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Die anhaltende Hitzewelle treibt den Wasserverbrauch in Hohenems massiv an. Während die Versorgung aktuell noch gewährleistet ist, richten Stadt und Stadtwerke einen dringenden Appell an die Bürger, auf unnötigen Konsum, wie das Befüllen von Pools, vorerst zu verzichten.
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Die derzeitige Hitze- und Trockenperiode hat auch in Hohenems spürbare Auswirkungen auf die Wasserversorgung. Wie die Stadtwerke mitteilen, kletterte der tägliche Verbrauch an Spitzentagen auf bis zu 5900 Kubikmeter. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu 50 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsbedarf von rund 4000 Kubikmetern.

Eigene Quellen gehen zurück
Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit sind die städtischen Quellen merklich zurückgegangen. Um den gestiegenen Bedarf zu decken, müssen derzeit bis zu 80 Prozent des Wassers vom Trinkwasserverband Rheintal bezogen werden. Obwohl auch dort die Grundwasserstände sinken, ist die Versorgungslage aktuell noch ausreichend.

Stadt ergreift Maßnahmen
Um die lebenswichtige Ressource zu schonen, reduziert die Stadt bereits den eigenen Bedarf. So werden Grünflächen nur noch im notwendigsten Ausmaß bewässert und Straßen möglichst ohne Wassereinsatz gereinigt. Gleichzeitig ergeht ein Appell an die Bevölkerung, auf das Befüllen von Pools und die Fahrzeugwäsche zu verzichten.

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Zukunftsprojekt sichert Versorgung
Um die Versorgung auch langfristig zu sichern, setzt der Trinkwasserverband Rheintal gemeinsam mit den Stadtwerken Feldkirch ein Projekt zur Neuerschließung des Grundwasserfeldes an der Ill um. Eine Transportleitung zu den Verbandsanlagen soll die Versorgung für die nächsten Generationen gewährleisten.

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