Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei der Weltelite

Starker Auftritt von Ländle-Ass Maximilian Taucher

Vorarlberg
16.07.2026 07:25
Maximilian Taucher ist bei den Rollstuhltennis-Profis angekommen.
Maximilian Taucher ist bei den Rollstuhltennis-Profis angekommen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Der 18-jährige Maximilian Taucher präsentierte sich bei seinem ersten Auftritt bei der Elite in Genf auf sehr starkem Level, musste aber dennoch in der ersten Runde mit einer Niederlage vom Platz. Jetzt wartet die Lehrabschlussprüfung auf den Youngster.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwar hatte es für Ländle-Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher (ITF-Nr. 41) bei seinem ersten Auftritt bei einem WC-500-Turnier, nicht für den Aufstieg in die zweite Runde gereicht, in Genf präsentierte sich der junge Hohenemser aber trotzdem stark. „Ich habe auf einem guten Level gespielt, fast jedes der Games war knapp“, sagt Taucher nach seinem Duell mit dem Briten Andrew Penney (ITF-Nr. 18), in dem er mit 2:6 und 4:6 unterlegen war, „was gefehlt hat, waren nur die entscheidenden Punkte.“ Im ersten Durchgang gingen die meisten Games über Einstand. Im zweiten Durchgang führte der 18-Jährige gegen den drei Jahre älteren Penney mit 4:3 und 30:0. Eine knappe Geschichte. Und viel Positives, das Taucher mitnehmen konnte von seinem Debüt bei der Weltelite. Außerdem sehr wertvolle 30 Punkte für die Weltrangliste.

Lesen Sie auch:
Große Chance für den jungen Hohenemser Maximilian Taucher.
Rollstuhltennis-Ass
Maximilian Taucher debütiert in der 500er-Klasse
14.07.2026
Traumfinale perfekt
Youngster Taucher fordert Langmann im Endspiel
04.07.2026
In Cremona
Maxi Taucher startet mit Sieg in eine neue Ära
19.02.2026

Wichtige Prüfung
Nun steht für den Youngster abseits des Tennisplatzes Wichtiges auf dem Terminplan. Schon in der vergangenen Woche absolvierte er den schriftlichen Teil seiner Lehrabschlussprüfung zum Bürokaufmann, am kommenden Montag wartet noch der mündliche Teil. „Ich weiß noch keine Ergebnisse, aber ich habe ein gutes Gefühl und bin gut vorbereitet“, lacht Maxi. Auf den außerdem ab dem ersten Oktober ein weiterer Karriereschritt wartet. Denn dann wird er in den Heeressport einrücken, ein riesiger Vorteil. „Dann kann ich mich endlich komplett auf den Sport konzentrieren“, freut sich das junge Ländle-Ass.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.07.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 28°
Symbol wolkig
Bludenz
17° / 31°
Symbol wolkig
Dornbirn
18° / 30°
Symbol wolkig
Feldkirch
17° / 30°
Symbol wolkig

krone.tv

Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
150.037 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
111.084 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
108.056 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1271 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
897 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
791 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Vorarlberg
Bei der Weltelite
Starker Auftritt von Ländle-Ass Maximilian Taucher
Starke Bilanz
Handelsbilanzüberschuss im Ländle auf Rekordniveau
Bregenz vs. Lustenau
Ein Remis im ersten Ländle-Derby der neuen Saison
Digitales Angebot
Mit einem Kick zum neuen Unternehmensstandort
Schwerer Betrug
Händler betrog Kunde mit manipulierter Goldwaage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf