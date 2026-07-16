Starker Auftritt von Ländle-Ass Maximilian Taucher

Zwar hatte es für Ländle-Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher (ITF-Nr. 41) bei seinem ersten Auftritt bei einem WC-500-Turnier, nicht für den Aufstieg in die zweite Runde gereicht, in Genf präsentierte sich der junge Hohenemser aber trotzdem stark. „Ich habe auf einem guten Level gespielt, fast jedes der Games war knapp“, sagt Taucher nach seinem Duell mit dem Briten Andrew Penney (ITF-Nr. 18), in dem er mit 2:6 und 4:6 unterlegen war, „was gefehlt hat, waren nur die entscheidenden Punkte.“ Im ersten Durchgang gingen die meisten Games über Einstand. Im zweiten Durchgang führte der 18-Jährige gegen den drei Jahre älteren Penney mit 4:3 und 30:0. Eine knappe Geschichte. Und viel Positives, das Taucher mitnehmen konnte von seinem Debüt bei der Weltelite. Außerdem sehr wertvolle 30 Punkte für die Weltrangliste.