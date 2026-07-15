Radler von Kleinlaster erfasst und schwer verletzt

Serie von schweren Unfällen

Der Vorfall reiht sich in eine Serie schwerer Fahrradunfälle in Lustenau ein: Erst im Juni 2026 verstarb eine 64-jährige Radfahrerin, nachdem sie an einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden war. Nur wenige Wochen zuvor hatte ein Radfahrer auf der Reichsstraße bei einer Kollision mit einem Lkw sein Leben verloren.