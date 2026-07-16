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„Oanen in dr Krone“

Gelebte Bierkultur seit Generationen

Vorarlberg
16.07.2026 09:25
Klassiker: Wurstsalat mit Schübling, Schinken-Käse-Toast (laut Piefke & Fatso das beste Sandwich ...
Klassiker: Wurstsalat mit Schübling, Schinken-Käse-Toast (laut Piefke & Fatso das beste Sandwich der Welt) und das kultige Hausbier Sternbräu.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo Piefke und Fatso geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. In dieser Ausgabe statteten sie dem Kultlokal „Gasthaus Sterna“ in Muntlix einen Besuch ab.

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Nach einer kurzen Radtour im Bezirk Feldkirch finden wir leicht verschwitzt und durstig im Gastgarten des „Sterna“ die ersehnte Erfrischung in Form eines kühlen Dunklen. Und damit meinen wir das hauseigene Sternbräu, das wirklich erstklassig mundet. Doch es gibt hier noch etwa fünfzig (!) weitere Hopfengetränke, für Bierfans bleibt also kein Wunsch offen.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Mehr als nur ein Bierlokal
Natürlich wird hier nicht nur Bier ausgeschenkt: Kredenzt wird auch kulinarisch so einiges – selbstverständlich zum Bier abgestimmt. Wir entscheiden uns für einen Klassiker des Hauses, der seit über vierzig Jahren die Karte verschönert: der Wurstsalat. Was den so besonders macht? Grüner Pfeffer im Schübling! Ansonsten ganz puristisch angemacht mit gutem Apfelessig und feinem Öl. Mehr braucht’s da nicht.

Gemütlich: der „Sterna“-Gastgarten.
Gemütlich: der „Sterna“-Gastgarten.(Bild: huppmann bros.)

Auch das unserer Meinung nach beste Sandwich der Welt, der Schinken-Käse-Toast, schmeckt dank guter Schinkenqualität und schönem Bergkäse einfach fein.

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Stimmungsvoll und gastfreundlich
Doch einzigartig macht das Gasthaus die Atmosphäre: die Gastfreundlichkeit, das Einladende, die Stimmung. Man trifft hier vom Anwalt, der bei Currywurst und Guinness entspannt, bis zum Karten spielenden Arbeiter wirklich alles. Möglich macht das die Wirtin Anna. Wir sagen herzlich Danke!

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:Gasthaus Sterna, Muntlix

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