Gelebte Bierkultur seit Generationen

Mehr als nur ein Bierlokal

Natürlich wird hier nicht nur Bier ausgeschenkt: Kredenzt wird auch kulinarisch so einiges – selbstverständlich zum Bier abgestimmt. Wir entscheiden uns für einen Klassiker des Hauses, der seit über vierzig Jahren die Karte verschönert: der Wurstsalat. Was den so besonders macht? Grüner Pfeffer im Schübling! Ansonsten ganz puristisch angemacht mit gutem Apfelessig und feinem Öl. Mehr braucht’s da nicht.