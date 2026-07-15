Ein Remis im ersten Ländle-Derby der neuen Saison

Mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis trennten sich SW Bregenz und Austria Lustenau im Testspiel-Derby. Jastremskis Führungstor (37.) für Lustenau glich Maksimovic (89.) kurz vor Ende aus. Bei Bregenz kamen mit Rechtsaußen Joao Luiz (von BW Linz, er spielte bereits im Herbst 2023 bei den Schwarz-Weißen) und Innenverteidiger Aleksa Ilic (Young Violets) zudem zwei Testspieler zum Einsatz. „Für uns war das Spiel der erste Gradmesser. Wir haben teils gute Lösungen gefunden, aber der letzte Pass war noch zu unpräzise“, sieht Bregenz Trainer Martin Brenner noch viel Arbeit. „Sehr positiv ist, dass wir nicht verloren haben.“