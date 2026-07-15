Ein Remis im ersten Ländle-Derby der neuen Saison

Ein brüderliches Unentschieden gabe es im ersten Aufeinandertreffen zwei Ländle-Teams in der neuen Saison, 1:1 trennten sich SW Bregenz und Austria Lustenau in der Festspielstadt. Dabei hielt der Zweitligist gegen den Bundesliga-Aufsteiger gut mit. Schlechte Nachrichten gab es für die Grün-Weißen.
Mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis trennten sich SW Bregenz und Austria Lustenau im Testspiel-Derby. Jastremskis Führungstor (37.) für Lustenau glich Maksimovic (89.) kurz vor Ende aus. Bei Bregenz kamen mit Rechtsaußen Joao Luiz (von BW Linz, er spielte bereits im Herbst 2023 bei den Schwarz-Weißen) und Innenverteidiger Aleksa Ilic (Young Violets) zudem zwei Testspieler zum Einsatz. „Für uns war das Spiel der erste Gradmesser. Wir haben teils gute Lösungen gefunden, aber der letzte Pass war noch zu unpräzise“, sieht Bregenz Trainer Martin Brenner noch viel Arbeit. „Sehr positiv ist, dass wir nicht verloren haben.“
Bei Lustenau fehlten viele Stammspieler, Trainer Markus Mader setzte bewusst auf die junge Garde, gleich fünf Spieler waren zwischen 16 und 19 Jahre jung. Zudem ließ Mader einen Großteil der Akteure – zum Unterschied zu Bregenz – durchspielen, der Kräfteverschleiß war in der Schlussphase spürbar. Von einer zweiten Garnitur wollte der Austria-Coach jedoch nicht sprechen. Beim heutigen Test in Memmingen gegen Nürnberg II (16) wird eine komplett andere Elf spielen.
Hiobsbotschaft
Eine Hiobsbotschaft gab es bei Haris Ismailbecogliu, der in der Vorbereitung einer der auffälligsten Spieler war. Laut erster Diagnose ist das Syndesmoseband ab, im schlimmsten Fall – wenn operiert werden muss – fällt der 22-Jährige vier Monate lang aus.
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