Pleitegeier kreist über Dornbirner Aufzugfirma

Wie hoch der Schuldenberg tatsächlich ist und warum das Unternehmen überhaupt so schlimm ins Trudeln geraten konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Ob die Firma in Zukunft wieder defekte Aufzüge in Fahrt bringen wird, entscheidet Masseverwalterin Nuschine Messner in den kommenden Tagen.