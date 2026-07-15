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Pleitegeier kreist über Dornbirner Aufzugfirma

Vorarlberg
15.07.2026 17:15
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über die Dornbirner VISION Aufzugtechnik GmbH, spezialisiert auf die Wartung und Reparatur von Liften, wurde nach einem Gläubigerantrag am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Vom plötzlichen Stopp ist aktuell ein Mitarbeiter betroffen. 

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Wie hoch der Schuldenberg tatsächlich ist und warum das Unternehmen überhaupt so schlimm ins Trudeln geraten konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Ob die Firma in Zukunft wieder defekte Aufzüge in Fahrt bringen wird, entscheidet Masseverwalterin Nuschine Messner in den kommenden Tagen.

Gläubiger haben nun bis zum 1. Oktober Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 anzumelden, bevor am 15. Oktober die gerichtliche Berichtstagsatzung folgt. 

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